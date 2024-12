Celebritný babyboom 2024: Pozrite, ktoré známe tváre sa tešili z vytúžených bábätiek!

(Zdroj: koláž Topky.sk)

BRATISLAVA - Tento rok ostane už navždy výnimočný hneď pre niekoľko známych párov z hereckého, speváckeho či moderátorského prostredia. Do ich životov totiž vstúpilo dieťa či dokonca ďalšie deti.

Niektorí sa o tehotenstve alebo narodení svojich potomkov rozhodli podeliť až po určitom čase, no jedno majú všetci spoločné. Ich radosť z blížiacich sa sviatkov v širšej zostave je neopísateľná.

Mária Pietrová-Chreneková a Roman Chrenek

Mária Chreneková Pietrová, populárna tvár televízneho spravodajstva, sa po svadbe so synom oceliarskeho magnáta Tomášom Chrenekom v roku 2013 stiahla do úzadia a ľudia o jej živote v luxuse takmer nič netušia. Informácie o Máriinom tehotenstve sa objavili keď bola v štvrtom mesiaci, no správy o jej pôrode a dievčatku, ktoré priviedla na svet, zostávajú naďalej zahalené rúškom tajomstva. Mária sa vyhýba mediálnej pozornosti a o jej súkromí sa nešíria žiadne detaily, vrátane mena dievčatka.

Bývalý futbalista a účastník tohtoročnej šou Let´s Dance, sympaťák Ján Ďurica, sa stal tento rok dvojnásobným otcom. Spolu s partnerkou, modelkou a influencerkou Dianou Kačurovou, sa tešia zo synčeka Olivera, ktorý sa im predčasne narodil v apríli. Ján má aj dcéru Ninku zo vzťahu s Miss Slovensko 2006 Magdalénou Šebestovou. Športovec sa netají tým, že rodičovstvo je preňho obrovskou radosťou a otcovské povinnosti ho napĺňajú po zanechaní profesionálnej kariéry šťastím a spokojnosťou.

Bývalý politik a podnikateľ Braňo Záhradník rozšíril v júni svoju rodinu o dcérku Dianku. S manželkou Danielou spoločne vychovávajú synov Martina a Jakuba, a tak je ich každodenný život opäť o čosi veselší a najmä akčnejší. Braňo, ktorý sa stal otcom už po piatykrát (z prvého manželstva má syna Michaela a dcéru Veroniku), nezabudol vyjadriť vďaku milovanej manželke aj na sociálnych sieťach a so svetom zdieľať zábery malej princeznej.

Herečka Dominika Morávková-Zeleníková sa stala v septembri štvornásobnou mamou, keď v tajnosti priviedla na svet dvojičky. Chlapci dostali nezvyčajné mená Arun a Viam. Dominika túto správu prvý mesiac tajila, keďže si krehké obdobie chceli užívať iba s najbližším okruhom ľudí. S manželom Jánom už majú dcéru Améliu a syna Damiána Huga. V rozhovore pre jojkársky magazín bola o čosi zhovorčivejšia a s úsmevom priznala:

Niekdajší Superstarista a obľúbený spevák Tomáš Bezdeda sa stal druhýkrát otcom v októbri, keď mu manželka Ivana priviedla na svet syna Eliáša. Po Jakubkovi, ktorý sa narodil v júni 2023, je príchod Eliáša tým najšťastnejším okamihom v ich spoločnom živote. Spevák sa s radostnou novinkou podelil aj s fanúšikmi na sociálnych sieťach a priznal, že s druhým dieťaťom sa s manželkou cítia sebaistejšie a o to viac si ako rodina užívajú tieto krásne, i keď náročné chvíle.

Moderátor Michal Kovačič a jeho manželka, novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová, tento rok privítali na svete dcérku Milu. Dieťatko sa narodilo 16. novembra a Zuzana sa podelila o radostnú správu aj na sociálnych sieťach. Mila je prvým dieťaťom manželského páru, ktorý verejnosť pozná pre ich dlhoročnú prácu v mediálnej sfére. Michal deň po narodení malej Mily odštartoval nový pracovný projekt, Zuzana dlhé roky pôsobí ako novinárka zaoberajúca sa spoločenskými a politickými témami. Pre oboch tak ide o zásadný rok plný zmien.