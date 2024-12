Šafránkovú počas nakrúcania Popolušky milovali všetci, Trávníček mal ľúbostný románik s inou: Tajná láska!

V rozprávke si princ vzal jednu ženu a žili spolu šťastne do konca života. V realite ten istý princ hľadal šťastie po boku viacerých žien (Zdroj: youtube.com)

Hoci si Vianoce bez legendárnej Popolušky nevieme ani predstaviť, v jednej domácnosti sa zrejme v televízii táto rozprávka nesleduje. Pavel Trávníček, teda rozprávkový princ, vidieť sám seba v televízii totiž veľmi nemusí. Keď sa teda vysielajú Tri oriešky pre Popolušku, jednoducho sa nepozerá. Veľmi živo si však spomína na nakrúcanie. Okamžite sa mu vybaví hrozná zima. „Keď Popoluška, tak zima. Vidím Šumavu, mínus dvadsať pod nulou, my sa tam drkoceme v pančuškách a máme mokré topánky“, poznamenal herec pre super.cz. Pôvodne to síce nemala byť zimná rozprávka, ale keďže išlo o koprodukciu, pôvodný plán začať nakrúcať na jar sa zmenil na december. Kostýmy, ktoré navrhol Pištěk pre letné nakrúcanie, sa už nedali prerobiť. Preto Popoluška vo svojich šatočkách vrhá do kamery miestami tak trochu zmrznuté úsmevy. Bodaj by aj nie, keď bolo mínus 20.

Ďalším kameňom úrazu bolo jazdenie na koni. Trávníček ako princ musel mať koňa, a preto mu režisér nariadil, aby sa na ňom naučil jazdiť. Keďže hercov dedko vlastnil koňa a Pavel na ňom v detstve jazdieval, isté skúsenosti mal. Pred nakrúcaním si ich však bolo treba oživiť. Počas jedného tréningu sa ale kôň rozbehol veľmi rýchlo a Trávníčka nakoniec zhodil do rohu jazdiarne, kde bola kopa slamy a hnoja. Neďaleko stál Vladimír Menšík (†58), ktorý to celé komentoval slovami: „Jéj, tu niečo smrdí. Fekálny princ.“

Oveľa milšie boli počas nakrúcania rozprávky scény s Libušou Šafránkovou, ktorá mala v čase nakrúcania 19 rokov. Trávníček v jednom rozhovore prezradil, že sa mu na nej najviac páčili nádherné oči a výraz. Všetci vraj boli do nej zamilovaní, lebo pôsobila krehko a nedostupne. On sám však v tom čase prežíval krátky románik so speváčkou gréckeho pôvodu Marthou Elefteriadu. K ich spoločnej fotke z toho obdobia speváčka pred pár rokmi pre super.cz uviedla: „Pavlík bol vtedy princom v rozpuku a bol presne taký, ako ho vidíme v Popoluške dodnes. Boli sme zamilovaní a jazdili sme spolu aj na koňoch, pretože sa musel naučiť dobre jazdiť, a tak som a občas učila s ním,“ prezradila po rokoch. „Bola to ťažká romantika so všetkým, ktorá ovšem netrvala dlho. Predsalen sme boli veľmi rozdielni,“ dodala Martha k ich vzťahu, ktorý trval naozaj krátko.

Predstaviteľ rozprávkových princov však prežil bohatý ľúbostný život. Oženil sa štyrikrát! Jeho prvou ženou bola herečka Simona Stašová, dcéra Jiřiny Bohdalovej. Druhou baletka Eva Štefková, s ktorou má syna Adama, treťou bola prevádzkarka divadla Skelet Lucie Vrbová. S herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou, s ktorou neboli zosobášení, má syna Pavla, ktorý sa tiež venuje herectvu. S Monikou Fialkovou sa oženil v roku 2015 a majú syna Maximiliána.