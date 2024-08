Známa Češka priznala ROZCHOD: Od partnera brala nohy na plecia... Majú spolu syna (1)!

Priznala rozchod! (Zdroj: GettyImages)

Dominika Myslivcová je známou českou influencerkou. Preslávila sa ešte v časoch najväčšej Youtube éry, keď natočila pesničku s názvom Pink rap, ktorá má 10 miliónov vzhliadnutí. Z kontroverznej blondínky sa minulý rok stala mama. Na svet priviedla syna Deriana. Usadila sa a viedla rodinný život aj spolu s partnerom Zděnkom Chytilom. Už dlhšie sa však na svoj súkromný život nevyjadrovala. So svojím partnerom prestala pridávať akékoľvek fotografie na sociálnu sieť, a tak si jej fanúšikovia všimli, že sa niečo deje. Po dlhom zahmlievaní priznala rozchod.

„Dlho som sa na túto tému nechcela vôbec vyjadrovať a na podobné otázky, či už zo strany médií, alebo vás mojich sledujúcich, som zahmlievala... veľa zahmlievala. Nepatrím medzi tých, ktorí kričia svoje súkromné ​​problémy do sveta, najlepšie hneď v ten deň, alebo sa rúcajú v príbehoch. A aj keď sa k vám snažím byť vždy úprimná, tu mi to úplne nešlo... Som tiež len človek a potrebovala som čas na to všetko vstrebať," uviedla. „Keď s niekým máte dieťa, asi vás nenapadne, že za pár mesiacov budete brať nohy na plecia a sťahovať sa o dom ďalej… Nie, nenapadlo mi to. Vždy som si pre malého priala úplnú rodinu, to bez debát. Ale... aby som bola úprimná, čo sa nás týka. Ako rodina sme nefungovali vlastne nikdy,“ priznala, že problémy mali vo vzťahu už dlhší čas.

„S otcom Derianka máme úplne iné priority a úplne iné hodnoty. Preto som sa rozhodla od neho začiatkom mája odsťahovať. Ako pre každú mamu, je aj pre mňa najdôležitejší náš syn a chcem preňho len to najlepšie. Želám si, aby videl mamu, ktorá je šťastná, spokojná, silná, a aby som z neho vychovala gentlemana, ktorý má rešpekt a úctu k ženám. Chcem, aby vyrastal v prostredí, kde je pokoj, pohoda, láska, a to sa mi momentálne darí.. a aj keď nám to nevyšlo, odnášam si z tohto vzťahu to najviac, čo som mohla, a to je nekonečno lásky od môjho syna, “ dodala.

