Známa Češka má hlavu v SMÚTKU: 7 rokov žila v KLAMSTVE... ROZVOD!

Má hlavu v smútku! (Zdroj: pixabay.com)

Natálie Myslivcová sú spolu so sestrou Dominikou známymi osobami v Česku. A zatiaľ čo blondínka pred časom oznámila rozchod so svojím partnerom, hnedovláska šokovala verejnosť rozvodom. Obe si prežívajú momentálne neľahké obdobie. Ich na prvý pohľad luxusný život bol plný lží a Natálie sa rozhodla túto bolestnú novinu povedať svojim sledujúcim prostredníctvom Instagramu. Prehovorila so slzami v očiach.

„Ani neviem, kde mám začať. Toto video točím schválne bez filtra, pretože už vo svojom živote nechcem žiadnu pretvárku a žiadne klamstvá,“ vyhlásila Natálie. „S Markom sa budeme rozvádzať,“ dodala priamo. Aj keď sa rozhodla nespomenúť konkrétny dôvod rozvodu, naznačila, že manželstvo nebolo také, ako sa zdalo.

(Zdroj: Instagram NM)

„Sedem rokov som žila naozaj v klamstve, a až teraz som zistila, kto je Marek Mikulenka, a bolí to, bolieť to bude, ale ja to zvládnem a musím sa postarať o to, aby deti boli šťastné,“ uviedla. „Momentálne sa naozaj cítim veľmi zle a nedokážem to pochopiť, ako človek, ktorý vám do očí hovorí, ako vás miluje, a v živote by ste to na ňom nespoznali, že sa niečo deje,“ uzavrela.

(Zdroj: Instagram NM)