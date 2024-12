Čo sa to deje? Dalšie PROMI ROZCHODY: Skončili aj tieto dva páry z Markízy!

(Zdroj: GettyImages)

Reč je o dvoch pároch z Love Islandu. Oba oznámili rozchod len 2 mesiace po odchode z ostrova lásky. Najprv krach vzťahu oznámila Yennifer Cao v originálnom video rozhovore medzi ňou a ňou. V tom sama sebe pokladala rôzne otázky ohľadom uplynulého roka a plánov do blízkej budúcnosti.

No a v závere odpovedala na otázku, na ktorú zaujímala odpoveď mnohých jej fanúšikov - či ešte s Pájom sú spolu. Na to Yennifer odpovedala: „Už nie sme.“ Treba však povedať, že Yenni a Pája boli známy svojimi vtipnými videami, ktoré spoločne pridávali na sociálne siete. Mnohí preto stále dúfajú, že ide len o ďalší prank, ktorý neskôr dvojica vysvetlí. „Myslím, že to je clickbait, verím, že príde ďalšie video, kde to vysvelíš. Môj obľúbený pár,“ dúfajú ich fanúšikovia.

A len o pár hodín neskôr hlásil rozchod ďalší pár z Love Islandu - konkrétne Tomáš Tapušík a Tereza Vebrová. „Niektoré veci už nemôžeme nechať ticho skryté, pretože si zaslúžite poznať pravdu. boli sme si vzájomnou oporou a zažili sme lásku na prvý pohľad, a to nám nikto nevezme. Prostredie vily však bolo náročné a obaja sme sa v ňom postupne strácali. tiež to bola pre nás skúsenosť a poznali sme vďaka tomu jeden druhého,“ oznámil Tomáš.

„Po čase strávenom spolu a rozhovoroch sme sa rozhodli ukončiť náš vzťah. Rozchádzame sa v dobrom, s úctou a rešpektom, a zostávame priateľmi. Ďakujem všetkým, ktorí v našu lásku verili. Prajeme pekné sviatky,“ dodal Slovák.