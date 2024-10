Hviezda Markízy bola na Diddyho KONTROVERZNEJ PÁRTY: Šokujúce svedectvo o NECHUTNÝCH podmienkach!

P. Diddy (Zdroj: Profimedia/Tv Markíza)

NEW YORK - Mishala Orth sa do spovedomia verejnosti dostala vďaka prvej sérii markizáckej reality šou Love Island. Krátko po nej sa rozhodla odísť do Los Angeles, kde si plní svoj americký sen. Podarilo sa jej dostať aj na kontroverznú párty P. Diddyho... A v novom podcaste odhalila, čo to obnášalo!

V uplynulých týždňoch boli plné médiá a sociálne siete informácií o P. Diddym. Toho v septembri vzali do väzby v New Yorku, pre obvinenia zo spiknutia za účelom vydierania, z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania. To sa malo diať predovšetkým na večierkoch, ktoré hudobník organizoval vo svojom dome. Na verejnosť sa dostali mnohé slávne mená, ktoré sa ich zúčastňovali...

A medzi pozvanými bola raz aj Mishala Orth, ktorú Slováci poznajú z prvej série markizáckej reality šou Love Island. Speváčka aktuálne žije a plní si svoj sen v Los Angeles. Informáciu prezradila v podcaste Double Date, ktorý moderujú jej kolegovia zo šou Petr Havránek a Gabriel Gašpárová. „Už keď som tu bola pred dvomi rokmi, tak sa o tom hovorilo,“ priznala v rozhovore.

„Pred rokom a pol som bola na bielej párty u Diddyho, ktorá trvala od desiatej do druhej do rána. Všetko šlo spočiatku hladko. Ľudia sa bavili, všade boli známe osobnosti, z toho som ja, dievča z Teplic, bola nadšená. Párty bola urobená hlavne vonku, pretože bolo teplo. Na záhrade to vyzeralo ako malá svadba a do baráku si nemohol. Pri vstupe ti vzali mobily, ktoré dali do púzdra označeného číslom. Číslo ti dali a keď si odchádzal, dal si im do späť a oni vrátili mobil,“ popísala Mishala.

Tieto párty sa však delili na dve časti - White párty sa zúčastňovali mnohé celebrity a pozvaní hostia, no potom nasledovali tajné afterpárty zvané Freak Offs. No a práve tie sa spájajú so sexuálnymi orgiami a zneužívaním.

„Nemohol si si nič natáčať. Aj z toho dôvodu som hovorila, že som zvedavá, čo sa bude diať. A keď boli dve hodiny ráno, tak pri vchode do baráku stál týpek, jeden zo securiťákov Diddyho, ktorý mu dohadzuje dievčatá, ktoré sa raperovi páčia. Takže on pozerá a hovorí si: "Ok, táto by sa mu mohla páčiť." Alebo aj sám Diddy za ním príde, že toto dievča sa mu páči a nech príde na afterpárty,“ pokračovala Mishala s tým, že oslovil aj ju.

„Aj za mnou ten človek prišiel a hovorí: "Počuj, teba chce Diddy, aby si šla na afterpárty, bež tam do baráku." Ja som si hovorila, že bude sranda a s kamarátkou sme šli ku vchodu. Okolo už začali vyháňať z párty hlavne chalanov. Pri vchode stál týpek, ktorý kontroluje veci a hovorí nám. "Ak chcete ísť dovnútra, musíte si vyzliecť vrch alebo spodo. Môžete si vybrať, inak nemôžete dovnútra." Tak vstupenka bola, že si musel ísť s prsiami alebo so zadkom von. Otočili sme sa a išli domov,“ dodala.