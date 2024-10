NOVÝ bombshell v Love Island: Doma ho čaká snúbenica?!

Bombshell Daniel (Zdroj: TV Markíza/VOYO)

KANÁRSKE OSTROVY - Na ostrov lásky prišiel nový bombshell Daniel. Svojím výzorom by mohol očariť nejednu dámu, no ako teraz vyšlo na povrch, doma by ho mala čakať snúbenica!

Daniel Sklár prišiel do Love Islandu ako bombshell a zapísal sa odvážnym romantickým gestom. Na rande pozval Gábi a Viky. A aj keď na obrazovkách bojuje o srdce žien, na sociálnych sieťach sa objavili špekulácie o tom, že má doma snúbenicu. Na TikToku začalo kolovať video, ktoré pridala istá slečna. Tá ho vraj pozná a vie aj o tom, že Daniel je zasnúbený.

„Zasnúbil sa v máji v Peru. Daniel celý čas zastieral to, že má priateľku, alebo dokonca snúbenicu. Robil to až tak dobre, že u neho doma nešlo vôbec poznať, že by tam niekto býval. Sú stále spolu. Je to zámer k tomu, aby bol Daniel slávnejší,“ zmienila vo videu. Po Love Islande sa vraj chce dostať do Survivoru. Čo si o tom myslíte vy?