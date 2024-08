Šokujúci ROZCHOD v našom šoubiznise: Separ a Cynthia išli od seba... Už druhýkrát!

(Zdroj: Instagram CT)

BRATISLAVA - Známa šoubiznisová dvojica oznámila rozchod! Reč je o influencerke Cynthii Tóthovej a raperovi Michaelovi Kmeťovi alias Separovi. Dvojica pritom už jeden rozchod za sebou má - v septembri minulého roka išli od seba, no po čase sa k sebe opäť vrátili. No po necelom roku ho hlásia opäť!

Správu o krachu ich vzťahu zverejnila Cynthia na sociálnej sieti Instagram. „Po dlhom premýšľaní sme sa so Sepim rozhodli ísť každý svojou cestou. Počas nášho vzťahu som sa toho fatk veľa naučila. Nielen o živote a o svete, ale aj o sebe. Bol vždy po mojom boku, staral sa o mňa a vďaka nemu som zažial veľa nezabudnuteľných momentov, na ktoré nikdy nezabudnem. Ďakujem ti za to!“ zverejnila influencerka.

„Je to človek s dobrým srdcom, ktorý pomohol mnohým ľuďom, a viem, že tak bude robiť aj naďalej. Veľmi sme sa ľúbili, ale niekedy sa veci zmenia a my musíme ísť ďalej. Rozchádzame sa v dobrom, stále si vážime jeden druhého a zostávame v kontakte. Viem, že nás ako pár mnohí z vás mali radi a podporovali ste nás. Chcem vám všetkým za to úprimne poďakovať. No život ide ďalej a verím, že nás čaká ešte veľa pekného, aj keď už každý na svojej vlastnej ceste,“ pokračovala Cynthia.

„Takže ešte raz. Ďakujem Sepi, dal si mi toho fakt veľa. Skúsenosti, nové informácie, ktoré budem využívať aj naďalej a budem si ich vždy vážiť,“ dodala. V prípade dvojice pritom ide už o druhý rozchod. Prvýkrát im vzťah skrachoval pred rokom v septembri. Po čase sa však expriatelia k sebe opäť vrátili. Nechajme sa prekvapiť, či sa scenár zopakuje alebo pôjde o definitívny rozchod.