NOVÁ známosť Separa, ktorú Cynthia nazvala HADOM: Lásku k sebe už neskrývajú... Nežné dotyky!

Teri Pallová so Separom (Zdroj: Instagram)

V auguste vyplávalo na povrch, že mladučká Cynthia už viac netvorí pár so slovenským raperom Michaelom Kmeťom. No a netrvalo to dlho a Separ si našiel novú známosť. Najprv sa hovorilo o Frederike z Ruže pre nevestu a teraz... Dlhodobo sa v súvislosti s ním skloňovalo meno influencerky Teri Pallovej. Bývalka Cynthia ju dokonca pred časom nazvala hadom. V podcaste Oskiho Baramiho, ktorý nesie názov SNAMI, to vysvetlila.

„Mám jedno konkrétne dievča, ktoré sa so mnou veľmi chcelo baviť a posledná správa je, že či nepôjdeme spolu na kávu. A potom... Potrebuje byť medzi slávnymi ľuďmi, potrebuje byť v backstage-i. Všetci to vedia, že je takáto a potrebuje toto,“ opísala vtedy. „Ja som to vycítila, že sa chce so mnou baviť kvôli tomu, že buď som jeho frajerka alebo sa chce udržať medzi takýmito ľuďmi,“ pokračovala. „Ona je totálna famehunterka (naháňačka slávy, pozn.red.),“ dodala. Oski sa jej potom spýtal, či sa s ňou Separ začal stretávať.

„Ja neviem, čo s ňou má, ale viem... Zo všetkých strán sa ku mne dostávalo – už mi nehovorte nikto nič – že hej,“ šokovala. A je viac než očividné, že narážala práve na Teri. Umelec to nenechal len tak a svojej ex poriadne naložil. „S kým budem chodiť, je čisto moja vec. A aký má na toho človeka niekto iný názor, je mne úplne u ko*ota.“ Separ už zrejme lásku k ďalšej mladučkej kráske neskrýva. Ukázal sa s ňou totiž na oslave svojho kamaráta v Taliansku. A aj keď spoločné fotografie či videá nepridávali, hostia, ktorí boli na akciu pozvaní, ich na rôznych záberoch spolu zachytili. Na jednom videu dokonca Separ chytá a hladká Teri zadok. FOTO nájdete v galérii.