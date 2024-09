Cynthia naložila údajnej Separovej milenke: Raper REAGUJE... Uff, ostré slová na adresu svojej EX!

(Zdroj: RTVS)

Krátko po tom, čo Cynthia Tóthová a raper Separ informovali o svojom rozchode, začali sa vynárať mená žien, ktoré za krach ich vzťahu môžu. Najprv sa skloňovalo meno nevesty z markizáckej Ruže, Frederiky. To sa však ukázalo, že nebola pravda... No teraz na istú slečnu upozornila samotná Cynthia v podcaste SNAMI.

„Mám jedno konkrétne dievča, ktoré sa so mnou veľmi chcelo baviť a posledná správa je, že či nepôjdeme spolu na kávu. A potom... Potrebuje byť medzi slávnymi ľuďmi, potrebuje byť v backstage-i. Všetci to vedia, že je takáto a potrebuje toto,“ opísala. „Ja som to vycítila, že sa chce so mnou baviť kvôli tomu, že buď som jeho frajerka, alebo sa chce udržať medzi takýmito ľuďmi,“ pokračovala s tým, že táto slečna baží po sláve.

„Ja neviem, čo s ňou má, ale viem... Zo všetkých strán sa ku mne dostávalo – už mi nehovorte nikto nič – že hej,“ dodala Cynthia verejne. Sociálnymi sieťami sa okamžite začalo šíriť, že konkrétnou slečnou je influencerka Teri Pallová. Ľudia si všimli, že sa natáčala v Separovom aute a sleduje ju, ako jednu z mála žien. Či to je pravda, vedia len oni sami...

No Separ po vyjadrení svojej ex zareagoval... A poriadne drsne. „Vaše konšpiračné, prij**ané teórie založené na vode a riešenia toho, kto aký je, kto aký nie je, napriek tomu, že ho nepoznáte. Vyvodzovanie dôsledkov a rozprávania o tom, kto je ko*ot a kto ko*ot nie je, lebo niekto ide do 7-centového poj**aného podcastu, žobráckeho, ty ko*ot, vyplakávať a robiť zo seba chúďatko … Okej, budiž, nech si robí ten človek čo chce. Ale prosím vás, mňa nesužujte s vašimi pi**vinami,“ zahlásil na Instagrame.

„Je to dávno, keby som chcel, tak sa k tomu vyjadrím. Keďže som sa k tomu nevyjadril, tak je to znak toho, že mi to príde pubertálne, až veľmi prij**ané riešiť v podcastoch svoje súkromné veci. Nebudem to robiť a nechcite to odo mňa. Je to žobráctvo,“ pokračoval raper a dodal: „S kým budem chodiť, je čisto moja vec. A aký má na toho človeka niekto iný názor, je mne úplne u ko*ota.“

(Zdroj: Youtube/Rukahore)