Milan Ondrík je znechutený! Nenávisť, propaganda a neodbornosť: Toto ho už fakt nasrdilo

Herec Milan Ondrík je momentálne jednou z najžiadanejších tvárí slovenského filmu. Po úspešnom účinkovaní vo filme Miki aktuálne hviezdi vo vojnovej dráme Ema a smrtihlav, ktorá je dokonca nominantom na Oscara! Aj keď Ondrík žne jeden úspech za druhým, v živote sa často zamýšľa nad témami, ktoré presahujú hranice filmového plátna. V rozhovore otvorene priznal, že je pre neho dôležité odpúšťať a udržiavať s ľuďmi dobré vzťahy, aj keď to nie je vždy také jednoduché. „Snažím sa odpustiť, ja som človek aj s mojím nepriateľom, ja sa chcem hneď udobriť, ja neviem držať v sebe dlho zlosť,“ priznáva herec, ktorý však má aj tu svoje hranice. „Keby mi siahli na rodinu, neviem, ako by som sa zachoval, asi by som nevedel tolerovať, keby som videl, že ubližujú mojej rodine! “ otvorene dodáva herec, ktorý sa v živote snaží nesúdiť.

Ondrík sa okrem herectva ostro vyjadruje aj k aktuálnej situácii na Slovensku, ktorá ho znepokojuje.hovorí herec a neskrýva obrovské sklamanie. Napätie, ktoré pretrvávalo v jeho domovskom divadle, mu nepridáva.Uznávaný umelec zašiel vo svojich slovách ešte ďalej a vyjadril sa k aktuálnej politickej situácii, ako aj nálade v spoločnosti.

