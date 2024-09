Ostré slová Milana Ondríka: My sme taký národ, že keby došlo k vojnovému stavu...

Milan Ondrík (Zdroj: Ján Zemiar)

Film Ema a smrtihlav je príbehom o láske, ktorá nepozná hranice. Príbeh o konflikte medzi Slovákmi a menšinami a o minulosti, ktorá až mrazivo pripomína súčasnosť. Herec, ktorý je známy tým, že si svoje role vyberá a nekývne len tak na čokoľvek, ponuku bez váhania prijal. „Táto postava mi bola hneď blízka, pretože ma zaujala v tom, že to bol relatívne mladý človek-gardista, ktorý pracoval pod Hlinkovou gardou a bol odvelený na Dolniaky, do iného prostredia, kde vlastne sa stretáva s rôznymi národnosťami a bolo mi to niečím hrozne sympatické. Lebo tento človek je veľmi jednoduchý, veľmi empatický a paradoxne rozháda sa s jeho nadriadeným a zahľadí do ženy, Maďarky a ten ľudský rozmer ma zaujal, že tá politika ide v úzadí,“ prezrádza herec na margo svojej filmovej postavy.

Dôvodov, prečo na ponuku kývol, však bolo niekoľko a jedným z nich je aj aktuálne dianie na Slovensku. „V prvom rade som to zobral preto, že som si myslel, že urobím memento, ako by sme sa nemali správať. Že nenávidíme svojich susedov za inú vieru, inú národnosť, iné vierovyznanie... Hovorím si, že to sa nesmie zopakovať, len bohužiaľ, náš film prišiel neskoro. Pretože tú dobu zažívame, zas a znovu a viem si predstaviť, že keby prišiel vojnový stav a urobíme krôčik, tak som si istý, že my sme taký národ, že vieme vraždiť nielen svojich susedov, ale aj svojich rodičov, aj svoje deti!“ neskrýva obavy a sklamanie uznávaný herec a servítku pred ústa si pritom nedáva. V morálke a hodnotách má totiž jasno. „Skôr myslím na to, že ako sa mám správať v tomto období ja – Milan Ondrík, aby sa moje vnúčatá nehanbili za svojho dedka!“ Za čo sa však hanbí je to, čo sa aktuálne deje v našej spoločnosti a svojej otvorenosti neostal nič dlžný ani čo sa týka našich politikov.

Ostré slová Ondríka: My sme taký národ, že keby došlo k vojnovému stavu... (Zdroj: NL/TH)