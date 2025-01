PREMIÉRA filmu Černák: Štýlový Batthyány, Ondrejková s dcérou a Kronerová je TEHOTNÁ?

(Zdroj: Ján Zemiar)

Sfilmovaný príbeh o bossovi slovenského podsvetia Mikulášovi Černákovi bol rozdelený na dve časti. Prvá, z názvom Miki, mala premiéru 15. augusta, no a 30. januára sa do kín dostane druhá časť, s názvom Černák. V pondelok sa v nákupnom centre na nábreží Dunaja konala jej slávnostná premiéra, ktorú si nenechalo ujsť veľké množstvo známych tvárí.

Pozornosť pútal bez pochýb herec Peter Batthyány, ktorý do spoločnosti dorazil v čiernom holografickom saku, ktoré hádzalo modré odlesky. To doplnil čiernymi nohavicami a bielou košeľou s čiernym motýlikom. Celý outfit zaklincoval výraznými oranžovnými slnečnými okuliarmi. Herec chcel zjavne na premiéru doraziť v štýlovom outfite... Podarilo sa mu to?

Premiéra filmu Černák. Na snímke Peter Batthyany s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková si pokračovanie filmu o Černákovi prišla pozrieť spolu so svojou dcérou Grétkou, ktorá sa rovnako ako jej mama, pohybuje v umeleckom svete - je speváčkou. Minulý rok vydala svoje debutové EP, jej skladbu Leon hralo rádio FM a dokonca získala ocenenie v rámci Radio Head Awards. Spoločnosť im robil Grétin priateľ.

Premiéra filmu Černák. Na snímke Bibiána Ondrejková s dcérou a jej priateľom (Zdroj: Ján Zemiar)

Jednou z najväčších hviezd večera bol bez pochýb muž, ktorý má celý počin na svedomí - režisér Jakub Kroner. Pred fotografmi pózoval s manželkou Sunaree, ktorej sa pod bielymi obtiahnutými šatami črtalo zaoblené bruško. Ani by nám nenapadlo sa nad ním pozastavovať, no Jakub naňho ukazoval prstom. Automaticky sa preto vynára otázka - je pani Kronerová tehotná?

Premiéra filmu Černák. Na snímke Jakub Kroner s manželkou (Zdroj: Ján Zemiar)

