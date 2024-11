Otvorená spoveď Milana Ondríka: Slová o užívaní drog... Prosil pána Boha, aby to skončilo!

Milan Ondrík (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Milan Ondrík v otvorenej spovedi prehovoril o svojej skúsenosti s drogami. Ako to herec so zakázanými látkami má?

Hviezda Milana Ondríka stúpa raketovou rýchlosťou. Hercovi sa v pracovnom živote mimoriadne darí. Svedčia o tom aj úlohy, do ktorých bol obsadený. Azda jeho najväčší úspech bol film MIKI, v ktorom stvárnil hlavú postavu - bossa Mikuláša Černáka. Bude hrať aj v pokračovaní s názvom ČERNÁK. Predtým hviezdil na obrazovkách televízie Markíza v seriáli Zrada. Ďalej hral v úspešných snímkach Tieňohra, Únos či Čierne na bielom koni. V podcaste Premlčané nazrel aj do svojho súkromia. Prehovoril o svojej skúsenosti s drogami i alkoholom.

„Niekedy som vyskúšal nejaké drogy a ja som prosil Pána Boha, aby sa to už skončilo,“ načrtol. „Ja som nevedel, čo to je, nevedel som, ako a prečo som vystrelený. Potom som si povedal, že som radšej za to, že si niekedy vypijem, ale viem, že keď si vypijem, tak na druhý deň mi je strašne zle a bolí ma hlava. Takže som si to zaslúžil a aj si to odtrpím. Takto pristupujem k alkoholu a k drogám a myslím, že celkom správne,“ netajil sa. Alkoholom nepohŕda, dá si ho však len príležitostne. „Ja si myslím, že ani v mojom okolí nie sú drogy, lebo sa nestretávam s ľuďmi, ktorí ich berú. Nehanbím sa povedať, že raz za čas idem s chalanmi aj von, ale prvoradé je to, že sa s nimi vôbec stretnem,“ dodal.

Ondrík v roku 2013 nafúkal za volantom

Pred 11 rokmi si na konto pripísal škandál. Bol zadržaný mužmi zákona za alkohol za volantom. Presne 20. októbra 2013 mu namerali 1,92 promile v dychu a odviedli ho do cely predbežného zadržania. „Táto záležitosť bola zbytočne nafúknutá,” vyhlásil minulý rok herec pre iDnes. Policajti ho vraj nachytali len pri preparkovaní a v skutočnosti sa na žiadnu dlhšiu jazdu pod vplyvom nechystal.

„Bohužiaľ, dodnes mi nikto – ani moja žena Zuzka – neverí, ale ja som vtedy naozaj len preparkovával auto,” povedal. Ako ale dodal, neberie to vôbec na ľahkú váhu a zo svojej chyby sa poučil. „Dovtedy som bohužiaľ párkrát s alkoholom v krvi naozaj šoféroval. Takže túto situáciu, keď ma chytili, beriem ako varovanie a bol som za ňu patrične potrestaný. Zavreli ma vtedy do cely predbežného zadržania a pred súd som išiel v putách,” prezradil Ondrík. „Viem, čo pre človeka znamená, keď stratí slobodu a zrazu je vlastne bezmocný,” dodal na záver.