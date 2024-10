PRIZNANIE herečky Borbély: Matkou vďaka filmovej úlohe? Na konci natáčania už bola TEHOTNÁ!

Alexandra Borbély (Zdroj: psc)

Dej filmu Ema a smrtihlav sa odohráva v období vojnového Slovenského štátu. Ide o príbeh maďarskej vdovy Mariky, ktorá ukrýva židovského chlapca počas druhej svetovej vojny a na slovensko-maďarskom pohraničí blízko Bratislavy. Stvárňuje ju Alexandra Borbély, ktorá má k národnostnej téme blízko. Vo filme do seba narážajú hrdí Slováci v gardistických uniformách s maďarskou komunitou na dolniakoch. „Som Maďarka narodená na Slovensku, vyrastala som v menšine v dedine vedľa Nitry… ale moja najlepšia kamarátka je Slovenka a vždy sme si rozumeli ako decká,“ hovorí Alexandra, ktorej sa darí v divadle v Budapešti.

Film má však okrem hereckej príležitosti pre herečku aj iný podtón. Hrdinka má veľkú väzbu k chlapcovi. „Keď sme začali nakrúcať film, tak som ešte nemala dieťa, nebola som matkou, a moja postava niekedy hovorí: tak by som chcela dieťa... ale jej zomrel muž…“ A zrazu aj herečka pocítila, že by chcela byť matkou. Myšlienky o materstve ju prenasledovali aj napriek obavám, že je herečka a utrpí jej kariéra. „To je krásne v tom príbehu, že na konci nakrúcania som už bola tehotná“. Ani vo sme by jej však nenapadlo, že bude mať dvojičky. „Je to veľmi ťažké, ale milujem ich.“ Pri otázke, či ich rozozná, sa herečka rozosmiala, pretože mama vie vždy veľmi presne, ktorá je ktorá. Ale čo ostatná časť rodiny?

Borbély - Smrtihlav (Zdroj: NL/TH)