Extrémne premeny sú späť! Zúfalý Andrej nosí veľkosť 9XL a váha ho neodváži!

BRATISLAVA - Extrémne premeny sú späť! Hneď v úvodnej epizóde čaká divákov TV Markíza silný príbeh. Andrej (39), otec dvoch detí a manžel Katky, sa ocitol v kritickej životnej situácii. S váhou takmer štvrť tony jeho život stagnuje na gauči, zatiaľ čo jeho rodina len bezmocne sleduje, ako sa rúti do záhuby!

Andrej ako kamionista vie, že aj jeho práca prispela k stavu, ktorý roky ignoroval. „To je taký štýl roboty, že len sedíte, sedíte a idete,“ priznáva Andrej, ktorého čoraz viac obmedzuje vlastná váha. Jeho sedavý život mu prináša jediné – osamelosť a zúfalstvo. „Dosť ma to obmedzuje...“ priznáva s tým, že pred Extrémnymi premenami nemal poňatie, koľko váži. „Mňa neodváži ani osobná váha. Nohavice mám malé, tak 2XL, tričká 9XL, 10XL je maximálne, čo som videl,“ konštatuje.

Jeho manželka Katka vidí situáciu ešte dramatickejšie. „Je to vyčerpávajúce, neustále riešiť túto situáciu a nútiť ho k zmene. Som z toho unavená,“ hovorí Katka, ktorá roky trpí tým, že Andrej nie je schopný aktívne sa zapojiť do rodinného života: „V podstate z neho nič nemáme, to sú stále výhovorky...“ priznáva s ťažkým srdcom.

Aj keď Andrej sľuboval zmenu už mnohokrát, pri každom pokuse o chudnutie zlyhal: „Sklamal som ju v tom, že som dopadol, jak som dopadol, že som proste niečo sľúbil a nesplnil som to,“ úprimne priznáva Andrej, ktorý je odhodlaný vo svojom živote podstúpiť zásadnú zmenu. To, či sa mu to s pomocou Maroša Molnára podarí, sleddujte už v stredu o 20:30 v novej sérii Extrémnych premien.