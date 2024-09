Známa exmarkizáčka PORODILA: Kontrakcie mala 3 dni... Siahla si na úplné DNO!

Eva Zelníková Strážnická porodila (Zdroj: Instagram EZ)

Eva Zelníková Strážnická zahviezdila na Farme 9. Odvtedy sa jej život poriadne zmenil. Vydala sa, porodila synčeka Mattea a s manželom plánovali aj ďalšie bábätko. Minulý rok v októbri však oznámila smutnú správu. „27.10. si navždy zapamätám. Život nás všetkých stále skúša. Aj keď túto skúšku som dúfala, že nikdy nezažijem a nepriala by som ju nikomu. Mám za sebou asi najhoršie 2 dni v živote. Jeden deň sa nič netušiaci ešte tešíte a plánujete a ďalší je už nočná mora. Niektorí ste tušili správne... Prišli sme o bábätko,“ informovala vtedy exfarmárka na sociálnej sieti.

V máji oznámila, že je opäť tehotná, no a jej malý zázrak prišiel na svet včera. Po tom, čo mala od soboty kontrakcie a pôrod nepostupoval, si myslela, že bude musieť podstúpiť cisársky rez. No nakoniec všetko dobre dopadlo a porodila prirodzene. „Tak toto bol zážitok, stále sa spamätávam a nemôžem tomu celému uveriť. Dnes ráno sa nám narodila prirodzeným pôrodom do vody Anabella Strážnická s mierami 3130 gramov a 49 cm. Po 3 dňoch kontrakcií, kedy som už bola na psychickom dne, nevyspatá a vyčerpaná a zmierená s ďalším cisárskym rezom, prišiel tento zázrak. Keď vám to celé rozpoviem tak snáď ani neuveríte," napísala. Gratulujeme!