Peter Trník (Zdroj: Ján Zemiar)

Ide mu karta! Herec Peter Trník si nemá na čo sťažovať, darí sa mu v osobnom a pracovnom živote. Svoju prácu miluje a na svojom konte má nejeden úspech. Koniec-koncov, svedčia o tom aj jeho slová. „Ja som bol na východnom Slovensku v Prešovskom divadle aj s mojim spolužiakom z vysokej školy Ivom Holubom. Urobili sme tam strašne veľa práce a potom som dostal viackrát ponuku do SND, nastúpil som a vydržal som 22 rokov,“ prezrádza umelec, ktorý sa však po päťdesiatke rozhodol pre veľký životný krok. „Odišiel som na voľnú nohu a zrazu som nabral nový dych, začal som sa stretávať s ľudmi, s ktorými som sa chcel stretávať, s ktorými som chcel spolupracovať a bolo to veľmi osviežujúce obdobie, doteraz to trvá. Takže ja som veľmi rád, že mám príležitosti pracovné, veľmi som za to vďačný a myslím si, že možno by si mal aj každý herec vyskúšať aké to je, keď si tú výplatu musí tvoriť sám,“ prekvapuje svojou úprimnosťou Trník, ktorý má za sebou aktuálne nakrúcanie nového seriálu Lásky z Tunisu.

A práve kvôli spomínanému seriálu sa poriadne zapotil. Za sebou má totiž nielen nakrúcanie v horúcom Tunise, no ako priznal, aj preňho náročné cestovanie. „Ja to lietadlo nemusím, ja by som šiel radšej na bicykli,“ prezrádza so smiechom Trník, ktorému sa už samotné nakrúcanie páčilo. „Bola to veľmi dobrá skúsenosť, veľmi príjemný štáb, príjemné natáčanie, tá práca bola dobrá. Ale taká nová vec, čo sa mi udiala v živote, že som sa učil francúzske repliky, napriek tomu, že francúzština je pre mňa absolútne jazyk z iného života.“ Kvôli nakrúcaniu tak musel umelec zvládnuť hneď dve výzvy a ako už samotný názov seriálu napovedá, nevyhol sa ani ľúbostným scénam. A keďže má doma po svojom boku krásnu manželku, boli sme zvedaví, ako na tieto scény reaguje ona. A herec nás svojou reakciou poriadne zaskočil! Naozaj mu manželka povedala tieto slová?!

Herec Trník o bozkávacích scénach: Neuveríte, čo mu žena doma RADÍ! (Zdroj: NL/TH)