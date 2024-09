Separ KONEČNE potvrdil vzťah: Ľudia jeho NOVÚ frajerku skritizovali... ŽUMPA!

Teri Pallová a Separ potvrdili vzťah (Zdroj: Instagram/Separ)

„Čo koho do toho," napísal známy raper k oficiálnej fotografii, na ktorej pózuje so svojou novou priateľkou, influencerkou Teri Pallovou. Po dlhšom zahmlievaní konečne potvrdili svoj vzťah. Včera sme vás na Topkách informovali, že sa bok po boku ukázali na oslave raperovho kamaráta v Toskánsku. Ešte predtým sa k Teri vyjadrovala jeho ex Cynthia, a tá si teda servítku pred ústa nedala.

Poriadne jej naložila, a teda nie len ona. Ale aj ich fanúšikovia. Z rozchodu Cynthie a Separa boli dosť nešťastní a keď sa dozvedeli, že má umelec novú známosť, nadšení z toho vôbec neboli. Pod jednou z fotografií na jej profile na Instagrame sa nachádzajú komentáre, ktoré by si nechcel prečítať snáď nikto. Ľudia jej to vôbec nedarovali a zvozili ju pod čiernu zem. „Had na krku," rozhorčila sa istá žena.

„Máme tu dočinenia s ďalšou šp*nou," napísala ďalšia. „Žumpa," napísal zase chlap. Separ je tiež známy tým, že o ženách rád rapuje vo svojich pesničkách, a tak si jeho fanúšici neodpustili zopár veršov: „Z dediny sa pre*ajčila do backstage", „Smutné no trefné, keď si ona spieva tento refrén", „Tak sa dala do gala, mejkapom dogabala a hľadala niečo ako Rytma alebo Separa. Vtedy ešte Separ nevedel, že naspieval pesničku o svojej budúcej priateľke."