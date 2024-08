PODVOD na Kovačiča: V jeho mene zbierali peniaze!

Michal Kovačič (Zdroj: Instagram/Michal Kovačič)

Okolo Michala Kovačiča bolo v poslednom období veľmi rušno. Na konci vysielania v Na telo totiž zahlásil: „No a musím povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorá sa týka vysielania Na telo. Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace, čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj vlastného vedenia."

„Späť ale k Na telo - za 6 rokov vysielania sa stalo najcitovanejšou a najsledovanejšou diskusiou na Slovensku a nič na tom nezmenilo ani pár týždňový bojkot, dohodnutý koaličnými politikmi. Naopak víťazil v diváckom záujme aj bez nich, preto by bolo logické, aby naše vedenie reláciu podporilo, ono sa ale rozhodlo, naopak, škrtať jeho epizódy a je len paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, čo získalo Novinársku cenu," dodal v živom vysielaní, potom, ako vysvitlo, že budúcnosť diskusnej politickej relácie je nejasná.

Po svojom vyjadrení v Markíze skončil, aj keď sa zamestnanci búrili. Výpoveď dostal po dlhých 16 rokoch. Zatiaľ nie je známe, že by niekde pracoval, v kuloároch sa hovorilo, že nastúpi do novej televízie DVTV, no to hneď vyvrátil. Odmietol pracovať s moderátorom Miroslavom Frindtom, ktorý sa stal šéfom slovenskej pobočky spomínanej televízie. No a dlhšie bolo o Kovačičovi ticho, no aktuálne sa prihovoril svojim fanúšikom a upozornil ich na podvod, zneužívajúci jeho meno. „Priatelia, toto je podvod, nič tam prosím neposielajte a ak máte chvíľku, budem rád keď to ako podvod nahlásite," uviedol na sociálnej sieti Instagram. Na falošnú zbierku upriamila pozornosť aj jeho manželka Zuzana Kovačič Hanzelová. Ide o finančnú zbierku, ktorá má pomôcť moderátorovi v boji za slobodu médií.

Michal Kovačič upozornil na podvod (Zdroj: Instagram MK)