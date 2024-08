Attila Végh VTIPOM rozdelil spoločnosť: Pustila sa doňho aj Hanzelová… DRSNÝ odkaz!

Hanzelová sa pustila do Végha (Zdroj: Ján Zemiar/Instagram Z.H.)

Attila Végh včera na sociálnej sieti Instagram šokoval videom, v ktorom tvrdil, že bol chlapec uväznený v ženskom tele. Samozrejme, z jeho strany išlo len o akýsi vtip. No tento jeho výrok rozdelil spoločnosť na dva tábory.

„Vôbec to nie je vtipné. Poukazuješ len na svoju prízemnosť a primitivizmus. Koľko transgenders poznáš? Koľko príbehov? Obyčajný h*lvát si, ktorý si posadil svoju kariéru na nenávisti a zle. Karma je zdarma,“ obul sa do neho istý fanúšik, ku ktorému sa pridali aj ďalší. „Tak patetické, ale o vás veľmi výstižné,“ dodal iný. Druhú polovicu to však veľmi pobavilo. „Ty si kráľ," či „Umieram smiechom, to sa vydarilo,“ zasmiali sa.

Po vlne kritiky Attila príspevok zo sociálnej siete stiahol. Jeho video však nenechalo chladnou ani moderátorku Zuzanu Kovačič Hanzelovú, ktorá to MMA zápasníkovi vôbec nedarovala. Cez sociálnu sieť mu poslala drsný odkaz. „Sú športovci, ktorí inšpirujú. Aj takí, čo robia srandičky, ale má to aj nejakú hlbšiu pointu. A potom sú tu aj športovci, ktorí neprinášajú nič. Ani len tú pointu,“ zhodnotila.