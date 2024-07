NOVÝ flek Kovačiča je minulosťou: Nechce spolupracovať s TÝMTO moderátorom!

Michal Kovačič (Zdroj: Instagram M.K.)

Pred pár dňami sme vás informovali, že moderátor Michal Kovačič by sa mal stať tvárou novej televíznej stanice DVTV. Ako však najnovšie priznal, nestane sa tak. Odmietol spoluprácu s Miroslavom Frindtom, ktorý bude českú pobočku na Slovensku viesť.

„Keď som pred sedemnástimi rokmi musel odísť z vtedajšej STV, Miro tam ostal. Keď pred šiestimi rokmi za Jaroslava Rezníka odchádzala moja manželka, lebo musela, Miro tam ostal. Nech budem robiť čokoľvek, chcem to určite robiť nielen s novinármi, ktorí sú špičkou na Slovensku, ale aj preukázali, že keď idú do morálnej dilemy, tak sa proste neohnú,“ povedal v podcaste denníka SME. Bývalý markizácky moderátor však uviedol, že v mediálnom svete chce určite zostať. No neupresnil, že kde by sa chcel zamestnať.

Michal Kovačič dostal výpoveď v Markíze po 16 rokoch. „Dnes som v televízii Markíza po 16-tich rokoch dostal výpoveď. Bez súhlasu odborov je neplatná, napriek tomu sa manažment rozhodol ísť cestou porušenia zákona. Za to, že som povedal vo verejnom záujme pravdu. Brániť sa voči tomu sa, žiaľ, dá už len súdnou cestou,“ informoval Kovačič.

Miroslav Frindt pred odišiel z RTVS (dnes už STVR) po 25 rokoch, dôvodov mal viacero. „Kedže mám medzi priateľmi dve tretiny divákov, patrí sa povedať, že odchádzam z RTVS. Ďakujem vám všetkým za doterajšiu priazeň. Posledný júnový deň bude záverečný v tejto inštitúcii. Veľa ma naučila, venoval som jej 25 rokov života, v Mlynskej doline som zošedivel. Nie nebolo to ľahké rozhodovanie, nebudem machrovať, že opúšťam televíziu rád. Keby toto bolo silné verejnoprávne médium vo vyspelej demokracii, so svojimi skúsenosťami a v tomto veku by som bol na vrchole kariéry. Žiaľ, u nás to tak nie je. Musím sa zariadiť inak. Verím, že som niečo odovzdal aj vám - televíznym divákom,“ vyjadril sa Frindt.