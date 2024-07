Kovačič ZBALIL kufre a tehotnú Hanzelovú nechal doma! Leto trávia OD SEBA?!

Michal Kovačič dovolenkuje v Californii (Zdroj: Instagram MK)

Michal Kovačič prežil nedávno turbulentné chvíle. Keď v živom vysielaní relácie Na Telo prehovoril o fungovaní spravodajstva v TV Markíza, vedenie televízie avizovalo, že je nemysliteľné, aby osoba, ktorá zneužila vysielací priestor, bola naďalej tvárou televízie, a televízia sa koncom júna s Kovačičom po 16 rokoch nadobro rozlúčila. Michal má tak čas na potulky svetom a vyčistenie hlavy.

Avšak predtým, než utiekol do sveta, oslávili nielen Zuzanine narodeniny, ale aj sedem rokov spoločného života. Svadbu mali 1.7. 2017, deň pred narodeninami novinárky. O oslave výročí "dva v jednom" informovala Zuzana na sociálnej sieti: „Je to neuveriteľné, ale dnes je to SEDEM rokov, čo sme sa zobrali. Ak všetko pôjde dobre a podľa plánov, tak to je posledný rok, ktorý sme sami dvaja. Aj som si dnes spomenula, že v čase našej svadby som ja pracovala v RTVS a Michal v Markíze. RTVS už neexistuje a v Markíze sa zmráka. My zatiaľ stojíme pevne a hádam budeme aj ďalšie roky. Držíme palce aj Slovensku, aby zvládalo krízy tak ako my dvaja v manželstve. Nejde to bez nich, ale dajú sa zvládať, keď sa chce!“

Michal zasa na sociálnej sieti zverejnil fotku z narodeninových osláv a potom si už dali na 12 dní zbohom. Michal odcestoval do svojej milovanej Ameriky a doma neostala ani tehotná Zuzana, ktorá sa vybrala na pár dní do Oxfordu. „So Zuzkou obaja milujeme cestovanie po Južnej Amerike, ale moje nadšenie z tej Severnej nezdieľa", so smiechom povedal pre Topky Michal. „Takže som vybehol na 12 dní do Kalifornie bez nej, keďže čakáme dieťa a tak skoro to už asi možné nebude. Zvyšok leta ale už budeme celý spolu,” dopnil moderátor.

Michal Kovačič zbalil kufre a cestuje po Californii (Zdroj: Instagram/Michal Kovačič)

Michal je nadšenec Južnej Ameriky, psov, koní a veľký fanúšik svojej manželky. Tak to aspoň uvádza na sociálnej sieti Instagram. Každopádne v Amerike nie je prvýkrát, navštevuje ju takmer pravidelne. Aj ich svadobná cesta, ktorá trvala dva mesiace, smerovala práve tam. Precestovali vtedy Strednú Ameriku a dobrovoľníčili s deťmi v Nikarague. V roku 2022 zasa Michal splnil sen svojej mame, keď spolu s ňou, Zuzkou a jej rodičmi vyrazili do New Yorku. Bol to darček k jej okrúhlemu výročiu a najviac jej učarovali galérie a Central Park, v ktorom sa Michalovi konečne podarilo aj si zabehať.

Ďalšie sny si plní teraz, na potulkách po Kalifornii. "Konečne som bol v Death Valley. Vybrali sme sa tam s výbornou predpoveďou - jasno a 54 stupňov a vyšla. Bolo tam teda fakt pekelne horúco, ale bolo to krásne. Prapodivné skaly prapodivných farieb, púšť plná všakovakých kríkov a k tomu najnižšie miesto v Severnej Amerike - Badwater Basin, ktoré je 86 metrov pod hladinou mora a celé je pokryté soľou. Dlho som sa tomuto národnému parku vyhýbal, lebo sa mi zdalo, že som ešte nevidel iné - zaujímavejšie. Zaujímavejšie tu určite sú (Yosemite, Monument Valley), ale stálo to za to. Ak sa tam vyberiete, zoberte si určite veľa vody. Ja dnes pijem už štvrtý liter." Počas dvoch týždňov si Michal určite dobre prevetrá myseľ, na chvíľu zahodí starosti za hlavu, premyslí si, čo ďalej a začne sa spolu so Zuzkou pripravovať aj na príchod bábätka.