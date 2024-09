Moderátor Michal Kovačič po VÝPOVEDI od Markízy: Televíziu bude ŽALOVAŤ!

(Zdroj: Instagram M.K.)

Exmoderátor o tom prehovoril v relácii Rozhovory so Šimonom. Kovačič totiž výpoveď, ktorú dostal od svojho bývalého zamestnávateľa, považuje za neplatnú. A teraz sa chce brániť, k tomu plánuje využiť aj právne kroky. Nebol to však jeho nápad, dotlačili ho k tomu vraj kolegovia z odborov.

„Úprimne povedané, mne sa do toho veľmi nechcelo. Ale na druhej strane, práve kolegovia z odborov, s ktorými sme sa o tom bavili, povedali, že bez ohľadu na to, že to nie je žiadny sen s niekým sa doťahovať roky na súde, sme sa zhodli a dohodli, že je to potrebné. Odbory vyslovene vyhlásili, že výpoveď bola protiprávna a treba to urobiť. S kolegami som sa zhodol a súhlasil som s tým, že žalobu treba podať,“ uviedol Kovačič.

Dôvodom je fakt, že člena odborového orgánu nie je možné prepustiť bez súhlasu odborovej organizácie. A odbory plne stoja za Kovačičom.

