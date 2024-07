Soňa Müllerová ukázala vzácne FOTO s mamou: Už je jasné, po kom zdedila PÔVAB a ŠTÝL!

Moderátorka Soňa Müllerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Soňa Müllerová v spoločnosti vždy dokazuje, že má vycibrený vkus. Zakaždým sa predvádza v štýlovom outfite a ohuruje aj nevyčerpateľnou energiou. Moderátorka pôsobí stále mladistvo, čo podporuje aj štýlom obliekania. Vyhýba sa čiernym a tmavým farbám a ak ich použije, kombinuje tmavé oblečenie so žiarivými doplnkami. Na tie si extra potrpí, základom dobré outfitu sú totiž podľa nej práve doplnky. Každé jej oblečenie je doplnené malými taštičkami, opaskami či čelenkami a známa je aj tým, že rada kombinuje a vymýšľa nové farebné kombinácie. S obľubou používa základné a nadčasové prvky, akými sú oversize saká, dlhé sukne či nohavice voľnejšieho strihu. Na chvíľu, kedy niečo staršie vytiahne zo skrine, si trpezlivo počká aj tri roky. Pekné nadčasové kúsky si odkladá a stará sa o ne, lebo vedia potešiť. „Móda bola vždy moja téma, intuitívne ma to k nej ťahá, považujem ju za prejav mojej osobnej kultúry. Podľa mňa to, ako sa obliekate, je vedomá alebo nevedomá správa svetu o vás, pre niekoho je móda dôležitá, pre iného nie, ale aj to je informácia,” uviedla Soňa na Instagrame.

V jej šatníku sú však častokrát nielen módne vychytávky, ale aj veci „zo spodu skrine“. Občas vytiahne aj zabudnutý kúsok spred rokov, ktorý dokáže vhodne skombinovať a vytvoriť tak svojský outfit. Túto danosť má zrejme už odmalička. „Vyšívance, to ja môžem od detských čias, lebo ma moja drahá mama svojimi šikovnými rukami celú obhačkovala, povyšívala a povypletala," hovorí a podvrdzuje tým, že vzťah k móde sa formoval už v jej detstve. V neposlednom rade to vidieť aj na jej mame, ktorou sa Soňa občas pochváli na sociálnej sieti. „S mojou mamušou sme sa dnes “vyfarbili” takto pekne domodra“, pridala tieto slová k spoločnej fotke na sociálnej sieti.

Soňa Müllerová (Zdroj: Instagram/Soňa Müllerová)