Richard Müller (Zdroj: Ján Zemiar)

Müller patrí k hudobným ikonám Slovenska, no málokto vie, aké boli jeho prvé kroky za mikrofónom. Prvé tóny jeho kariéry totiž zneli v…: „Jooj, tak to bolo v pivnici, u babičky Dušana Giertla, kde som sa nemohol postaviť k mikrofónu, lebo tam bol tak nízky strop,“ spomína s úsmevom. No ten skutočný debut prišiel až v roku 1984 na Bratislavskej lýre. „Spieval som pesničku Nespoznaný a vlastne prvýkrát v živote som stál na pódiu s mikrofónom,“ hovorí o svojej premiére na veľkej scéne.

Ako však prišiel na to, že hudba je jeho osud? Müller najprv študoval dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU, no rýchlo pochopil, že to nie je pre neho. „Ten moment prišiel veľmi, veľmi rýchlo, keď som zistil, že pani ročníková vedúca mi nijakým spôsobom nevyhovuje a nijakým spôsobom si spolu vlastne nerozumieme. A že to, čo milujem celý život, to znamená muziku, by som chcel robiť naozaj,“ priznáva otvorene. Richard najnovšie poteší všetkých fanúšikov albumom DUETY, ktorý podľa jeho slov vznikol úplne spontánne. „Listoval som svojimi albumami a hovorím si – veď bože, tam je spústa duetov a čo viac, veľmi krásnych,“ vysvetľuje, ako prišiel nápad na jeho nový album plný duetov. Výnimočný je však aj tým, že po prvýkrát vychádza pod jeho vlastným vydavateľstvom. „Je to pre mňa úplný zázrak, ten dnešný deň, kedy to vychádza, lebo to vychádza prvýkrát v mojom samostatnom vydavateľstve,“ hovorí hrdý Müller. Na albume nájdete 17 piesní a až 16 hostí, medzi nimi také hviezdy ako Hana Hegerová, Emma Drobná, Fragile, Milan Lasica, Iva Bittová či Majk Spirit. A ktorý duet je práve Richardovou srdcovkou? To sa dozviete vo videu!

Richard Müller o ťažkých začiatkoch: Stačilo málo a bol by… (Zdroj: NL/TH)