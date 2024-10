Na svadbe nebola, s drogami a excesmi svojho ex je vyrovnaná: Soňa Müllerová žije svoj život

Soňa Müllerová

Elegantná a svojská dáma pôvodom z Trenčína, kde sa narodila 21. októbra 1961, vyštudovala v mladosti slovenčinu a francúzštinu, no nemá problém dohovoriť sa ani inými jazykmi. Je jasné, že má vždy celkový prehľad o tom, čo sa deje v kultúre, v politike a všeobecne na svete. Nadovšetko miluje módu. Moderátorka nemá veľa rovesníčok, ktoré dokážu šatníkom zaujať tak ako ona. Jej outfity sa skladajú z odvážnych farieb, kvalitných látok, saténu, vlny, bavlny, hodvábu a majú netradičné strihy, ktoré jej však vždy lichotia. "Móda bola vždy moja téma, intuitívne ma to k nej ťahá, považujem ju za prejav mojej osobnej kultúry. Podľa mňa to, ako sa obliekate, je vedomá alebo nevedomá správa svetu o vás, pre niekoho je móda dôležitá, pre iného nie, ale aj to je informácia,” vysvetľuje Soňa.

Počas vysokej školy hrávala ešte ako Behulová na experimentálnej scéne pre divadlá malých javiskových foriem U Rolanda v historickom centre Bratislavy. Zdalo sa, že ju to ťahá k divadlu a k herectvu, čo napokon potvrdili jej neskoršie mnohé hosťovania v zábavných reláciách. Zvolila si však kariéru moderátorky, v roku 1985 nastúpila do STVR a stala sa z nej oficiálna televízna hlásateľka. Moderovala desiatky televíznych relácií a kultúrnych podujatí na Slovensku i v Čechách. Popri televízii moderovala aj v rádiu ROCK FM a na stanici Rádio Slovensko. Popritom získala titul PhDr. V rozhlase má dve autorské relácie, moderuje televízny Dámsky klub na STVR. Jej kultivované moderovanie mnohých eventov ako napríklad Slovenka roka vždy presvedčí o jej úrovni a vzdelaní.

Jej súkromný život s Richardom Müllerom (63) mal od začiatku rýchly spád. "Celý život s ním bol zvláštny. Vzali sme sa preto, lebo sme na seba nemali čas. Bolo to dynamických pätnásť rokov, v prvých rokoch sme boli veľmi šťastní, narodili sa nám dve deti... a potom sme už neboli šťastní. Začalo sa to tak, že Richard mal so mnou spolumoderovať festival politickej piesne Bystrické zvony. Zavolali mi, že to so mnou bude robiť Richard Müller z Banketu, čo sa mi nejako nezdalo. Kapelu Banket som až tak veľmi nepoznala, my hlásateľky sme v tom čase boli za dámy. V telefóne sa ma opýtal, čo to vlastne študujem, ja som sa rozhovorila, potom sme mali rande a po dvoch týždňoch sme sa rozhodli, že sa zoberieme. Vydržalo to pätnásť rokov. Nie každému je dopriate, aby to vydržalo celý život, ale vďaka Bohu aj za to, čo bolo."

Soňa je silná žena, ale posledné roky v manželstve s ňou zamávali. Richardove úlety, excesy na koncertných pódiách, najmä však drogy a alkohol by položili asi každé manželstvo. Navyše sa k tomu prodružila Richardova tzv. bipolárna porucha, o ktorej odborníci vedia, že je následkom, nie pôvodcom... Dokázali sa však rozviesť civilizovane najmä kvôli svojim dvom deťom Filipovi (32) a Eme (30), z ktorých sú dnes úspešní dospeláci. Soňa žila po rozvode dlhší čas sama, kým sa spamätala, aj potom však bola opatrná. Na verejnosti sme ju videli s Igorom Bukovským, ale hlboký vzťah to nebol, na ten si počkala niekoľko rokov.

V súčasnosti je šťastná s klenotníkom Jaroslavom Bednárom (74), vraj preto, lebo nemajú spoločnú domácnosť. Dcéra Ema žije v Paríži, ale často mamu navštevuje. Syn Filip sa pred verejným záujmom skrýva a Soňa to rešpektuje. Exmanžel Richard sa pred mesiacom oženil s dlhoročnou partnerkou Vandou (53), s ktorou má syna Markusa (12). "Je to potvrdenie toho, že sa majú radi, a že im to spolu funguje. Je to ich spoločný život, my sme si ten svoj už odžili, každý máme svoje súkromie. Máme spolu dve deti, a to je celé. Už sú samostatné a ja mám tiež svoj život," uviedla moderátorka k svadbe jej bývalého.