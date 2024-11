Müllerové trápi rovnaká DIAGNÓZA: Soňa stále BOJUJE a Ema… Skončila v rukách CHIRURGA!

Soňa Müllerová s dcérou Emou (Zdroj: Instagram E.M.)

Soňa a Ema Müllerové majú naozaj blízky vzťah. Teraz ich však chtiac či nechtiac prepojil aj rovnaký zdravotný problém. Moderátorka s tým vyšla na svetlo sveta prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde pridala aj "smiešnosmutnú" fotografiu. „To nie sú halloweenske masky, ale tragikomická realita! Už mesiac sa po prvý raz v živote obe trápime s jačmeňom v oku," zverila sa Soňa.

„Ema ho má na ľavom, ja na pravom, ona s ním prišla z Paríža, takže sme ho nechytili jedna od druhej, keďže to býva aj vírusové ochorenie," pokračovala. Ema podstúpila už chirurgický zákrok, no jej mama sa stále trápi. „Emča ho už má chirurgicky odstránený (tá ich mala pod jedným viečkom rovno tri!), ja ešte stále bojujem," priblížila Soňa s tým, že je to aktuálne veľmi rozšírené, ako im prezradila doktorka.

„Dôsledne kvapkám kvapky, stále nahrievam, dbám na hygienu a vyhýbam sa stresu, keďže aj stres sa podpisuje pod našu zníženú imunitu. Ale aj tak to trvá veľmi dlho, dráždi, svrbí a dosť ma to obmedzuje v mojich aktivitách, odmietla som nejaké moderovačky, prestala som chodiť do posilky, vôbec sa nelíčim, dokonca aj do vysielania DK chodím v okuliaroch, za ktorými sa ukrývajú moje nenamaľované oči. Občas ma prepadne panika, dokedy to ešte potrvá... zdá sa mi to totiž nekonečný príbeh..." dodala na záver.

(Zdroj: Instagram SM)

Keďže Soňu trápi jačmeň už mesiac, nevyhla sa vysielaniu Dámskeho klubu. Tam sa objavovala v okuliaroch so zrkadlovými sklíčkami, čo sa nezaobišlo bez diváckej kritiky. „Milé diváčky, minule ste tak kriticky reagovali na moje dioptrické okuliare so zrkadlovými sklami, ktoré som na sebe mala. Nebola to módna ani imidžová záležitosť, ale zdravotná. Žiaľbohu, už tretí týždeň sa mi ťahá jačmeň na oku a nemôžem sa maľovať," vysvetlila. Prajeme skoré zotavenie!