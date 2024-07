Števo Skrúcaný si obliekol ženské šaty, obul lodičky a ZRANIL sa: Následky ostali!

(Zdroj: RTVS)

Štefan Skrúcaný nedávno otváral kúpeľnú sezónu vo vychýrených kúpeľoch, kde je už takmer doma. Prírodné termálne liečebné kúpele v Rajeckých Tepliciach patria medzi najznámejšie a najpríťažlivejšie na Slovensku, netreba sa preto čudovať, že sa tu radi regenerujú nielen mnohí vrcholoví športovci, ale relax a oddych si doprajú aj mnohé známe tváre. „Už som sa okúpal v Rajeckých Tepliciach, ale nie som častejším hosťom v úžasných bazénoch, lebo mám prácu na druhý deň a keď nie, tak Erika má prácu… ale už sa na to veľmi výrazne chystám“. Štefan však nie je žiadny mladík a občas ho niečo sem-tam bolí, sem-tam pichne. „Nerobím si z toho stres. Pokiaľ je to tak, že človeka baví žiť a chutí mu život, tak všetky drobné boliestky sú riešiteľné, dá sa to prekonať alebo dá sa s tým žiť“.

Rajecké Teplice sú ale pre všetkých, ktorí majú degeneratívne choroby pohybovej sústavy, s úspechom sa tu liečia stavy po úrazoch alebo operáciách kĺbov, platničiek a chrbtice, nervové choroby, Parkinsonova choroba či niektoré choroby z povolania. Kúpele sú teda ako stvorené aj pre Štefana. Už niekoľko rokov ho totiž pobolieva ľavé koleno, ktoré si dokaličil počas predstavenia:Myslel si, že predstavenie ani neodohrajú a budú ho musieť zrušiť, nejako to však zvládol. Odvtedy si však koleno robí čo chce...

