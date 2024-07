Priznanie herečky Burešovej: Nik netušil, ako sa trápi! V zákulisí divadla plakala

Eva Burešová (Zdroj: Ján Zemiar)

Mladá, krásna a talentovaná. Týmito slovami možno označiť herečku a speváčku Evu Burešovú, ktorá sa v šoubiznisových vodách pohybuje už viac ako 15 rokov. Na začiatku speváckej a hereckej kariéry však aj ju občas kvárila tréma, ktorú postupne odbúrala. „Ja si myslím, že ma už trochu zocelili skúsenosti. Za tých 15 rokov, čo vystupujem a koncertujem, bolo tých koncertov už toľko, že mám nejaké skúsenosti. Ale ja vždy hovorím, že je potrebné si uvedomiť, či som do tej prípravy dala maximum,“ odhaľuje speváčka, ktorá sa netají svojim perfekcionizmom. „Moje motto je - daj do toho maximum a ešte niečo naviac. Ja keď mám predstavenie, vždy si hovorím, či som dala všetko do rozospievania, rozvičila som sa, som vyspaná? A pokiaľ som toto urobila, tak som za seba urobila maximum a už to nie je na mne, ale na tom tam hore. Ale to všetko sú skúsenosti, toto si nepovie človek, ktorý spieva pol roka, rok. To človeka musí zoceliť“.

Napriek tomu, že speváčka má len 30 rokov, v umeleckom svete rozhodne nie je žiadnym nováčikom. Na scéne však zažila aj strastiplné chvíle. „Pamätám si, že keď sme mali premiéru Bodyguarda, mala som veľmi silný zápal priedušiek a tri predpremiérové predstavenia som musela zrušiť, lebo som nemohla vôbec nič. A v deň premiéry sa mi po prvý krát stalo, že som sa počas pauzy rozplakala a bola som strašne nahnevaná,“ prekvapuje úprimnými slovami speváčka, pre ktorú to bol jeden z najhorších zážitkov jej kariéry. „Predstava toho, že hráte premiéru tak úžasného muzikálu a máte v sále veľké ikony, idoly, veľké hviezdy, kritikov, novinárov, rodinu a zrazu vám to nejde, ten hlas proste nefunguje a všetko je v tú chvíľu proti vám. Na druhú stranu, ja som strašný perfekcionista a som na seba veľmi tvrdá, takže stačí, že mi jeden tón nevyjde a som z toho dlhú dobu rozhodená.“ Ako sa napokon s predstavením popasovala, prezradila speváčka v rozhovore. Dokonca odhalila, ako sa dnes pripravuje na kastingy. Budete prekvapení!

Priznanie herečky Burešovej: Nik netušil, ako sa trápi! V zákulisí divadla plakala (Zdroj: NL/Ján Zemiar)