Chystáte sa na dovolenku? Pri jej kúpe dávajte pozor, radí polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pri kúpe dovolenky alebo ubytovania by mali byť občania pozorní a overiť si spoločnosť, ktorá služby ponúka. Povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská. Zájazdy alebo ubytovanie môže podľa nej predávať iba spoločnosť, ktorá je zo zákona poistená proti insolventnosti.

Pred kúpou dovolenky je podľa Hrabovskej užitočné preveriť si aj to, či obchodná inšpekcia nevydala pre túto spoločnosť zákaz predaja. "Na konkrétne ubytovanie je potrebné si pozrieť recenzie. Ak je táto služba dôveryhodná, mala by mať históriu," povedala hovorkyňa policajného prezídia. Ak by išlo o novovytvorenú webovú stránku či ponuku, treba podľa nej spozornieť.

archívne video

Polícia pátra po mužovi, ktorý si podvodne vybral peniaze z bankomatu na kryptomeny (Zdroj: Polície Českej republiky)

Opatrný treba byť aj pri komunikácii cez telefón

"Je potrebné si všímať telefónne číslo, či napríklad službu/ubytovanie na Slovensku ponúka klientovi slovenská predvoľba +421. Ak ide o zahraničnú predvoľbu, treba spozornieť, môže totiž ísť o vygenerované čísla služby," vysvetlila hovorkyňa.

Pri samotnej platbe za zájazd či ubytovanie by si mal klient dať pozor aj na webovú stránku, prostredníctvom ktorej za službu platí. Podvodné stránky o klientoch zbierajú údaje, ako sú meno, priezvisko, číslo platobnej karty či dátum jej exspirácie. "Zadaním týchto údajov však poškodený odovzdá všetky potrebné údaje páchateľovi k realizácii platby alebo prevodu finančných prostriedkov," ozrejmila Hrabovská s tým, že podvodníci následne tieto údaje zneužijú. Polícia preto pri kúpe dovolenky či ubytovania vyzýva ľudí na opatrnosť a žiada ich, aby všetky podozrivé ponuky hlásili príslušným orgánom.