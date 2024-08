Majtánovej celá rodina kedysi žila v jednom byte: Na kúpeľňu sme mali HARMONOGRAM!

Karin Majtánová so sestrou Janette Čemickou (Zdroj: archív KM)

Moderátorka Karin Majtánová zavítala do Piešťan v spoločnosti sestry Janette a dcéry Karin. Dievčatá sa stretávajú pravidelne a spoločný čas si vedia skutočne užiť. Z dcéry Karin je už dospelá žena a tak sú všetky tri skvelými parťáčkami. Aká však bola moderátorka mama? Zaznieval z ich domácnosti sem-tam aj krik? „Paradoxne nie, pretože ja som vždy nejakým spôsobom rešpektovala všetko to, čo sa dialo. Fungovalo to tak, že povedalo sa a takto to bude a keď som náhodou neuspela u mamy, utekala som ku krstnej,“ odhaľuje čriepky zo svojho detstva dcéra Karin, ktorá na dve najdôležitejšie ženy svojho života nedá dopustiť. „Som za to vďačná, že ich mám, lebo oni sú fakt úžasné a oni vedia, prečo ich mám rada, ale keby neboli oni, tak nie som ani ja, čiže toto je moje gro rodiny.“

Karin so sestrou Janette majú krásny vzťah a vzájomne sú krstnými mamami svojim deťom. Vzťahy v rodine im môžu mnohí v dnešnej dobe naozaj len závidieť. „My sme mali to šťastie v nešťastí, že sme vyrastali u rodičov. V jednej izbe segra, v druhej ja s mužom so svojim synom,“ prezrádza Janette a pokračuje. „Karinka má s mojím synom vzťah ako brat a sestra. Oni si veľmi veľa užili, strašne veľa cestovali... aj doteraz si rozumejú.“

Osem ľudí pod jednou strechou by však mohlo byť pre niekoho nočnou morou, spoločne totiž nenažívali vo veľkom dome, ale v byte. Ponorka však v rodine nehrozila, práve naopak, bolo veselo. „My sme mali 4-izbový byt, v ktorom v jednej izbe bývali traja, v druhej ja s Kajkou, v obývačke babina a ešte naši. A normálne harmonogram na kúpelku, na toaletu... Oco vstával skôr, aby sme sa tam dokázali minúť a nikto sa s nikým nevadil, nikto neliezol nikdy nikomu na nervy. Vždy sme si spolu navarili, dokázali sa spolu najesť a bolo to úžasné. Dnes mám pocit, že sú 4-členné domácnosti, ktoré si lezú totálne na nervy. Nás žilo osem v tom byte a bolo to super, tešili sme sa z toho,“ nešetrí úprimnosťou moderátorka Dámskeho klubu. V rozhovore však prezradila aj to, čo považuje v dnešnej dobe medzi mladými ľudmi za tragédiu. Cítite to tak aj vy?

