Známa Slovenka týždeň NIČ nejedla: Takto sa to na nej podpísalo!

Rebeka Hlavatá (Zdroj: Instagram R.H.)

Rebeka Hlavatá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka reality šou Farma. Odtiaľ ju mnohí poznajú aj kvôli romániku so súťažiacim Henrichom Kuľkom, s ktorým im to ale nevydržalo. Hnedovláska sa o svoje súkromie síce nedelí, no teraz svojim fanúšikom priznala, že držala hladovku.

Tento typ detoxu môže mať rôzne formy a účely, ale vo všeobecnosti ide o úplné vylúčenie pevnej stravy na určitý časový úsek, pričom sa môže konzumovať len voda. Vydržala 7 dní, aj keď to miestami bolo naozaj náročné. Za týždeň sa jej podarilo schudnúť 5,5 kilogramov. „Všetko je to len o hlave a ja s radosťou a hrdosťou môžem povedať, že som to dokázala!" pochválila sa. Pod príspevkom prezradila aj to, ako sa bude stravovať.

(Zdroj: TV MARKÍZA)

„Po 7-dňovom fastingu, je 7-dňová na'stupovka, to znamená, že prvé dni sa je iba dusená zelenina v malých množstvách a postupne ďalšie dni sa pridávaju aj iné potraviny, keď nástupovka skončí, budem pokračovať vo fastingu OMAD, čo znamená jedno jedlo denne,“ ozrejmila. Ľudia jej však písali aj negatívne komentáre ohľadne tohto detoxu. Kráska však okamžite reagovala.

„Sú na to štúdie, milión, stačí sa len viac o tom vzdelávať, a samozrejme, že človek, čo týmto prejde, nezačne žrať bomby, ale bude pokračovať v inom druhu fastingu, ktorý mu vyhovuje. Tie si treba prečítať, koľko zdravotných problémov sa vyriešilo vďaka fastingom na vode, nie 7-dňovým, ale 21, 40 atď... 100-ky ľudí dodržuje fasting, je ich viac druhov a pomáha im to... vedci sú múdrejši a vedia viac ako čajočky z Instagramu, stačí sa len trošku o tom povzdelávať,“ dodala. Jej premenu si môžete pozrieť nižšie.