Exotické jedlá alebo skrytý zabijak: TOTO je 8 najnebezpečnejších potravín sveta! Niektoré nájdeš aj na Slovensku

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Mnohé jedlá dokážu nie len ulahodiť našim chuťovým pohárikom, ale aj poriadne uškodiť. Pozri si zoznam 8 najnebezpečnejších jedál, pri ktorých by si mal byť obzvlášť obozretný. Niektoré ťa môžu aj zabiť.

Mnohých okrem exotických dovoleniek láka aj množstvo nových jedál, ktoré nemali tú možnosť ochutnať. Hoci miestne delikatesi môžu skutočne ulahodiť vašim chuťovým pohárikom, na to, čo si dáte do úst, by ste mali byť obzvlášť obozretný. Niektoré delikatesy vás totiž môžu aj zabiť. Portál blog.foodsafety.ca zvrejnil zoznam 8 najnebezpečnejších jedál na svete.

1. Fugu

Len málokto nepočul o morskom živočíchu fugu, ktorý na prvý pohľad vyzerá normálne, avšak sa dokáže nafúknuť do tvaru lopty. V Japonsku sa však fugu bežne podáva v rôznych reštauráciách a patria medzi luxusné miestne delikatesy. Kuchári totiž musia absolvovať roky školenia, aby túto pochutiny vôbec mohli pripravovať. Ak túžite tohto živočícha ochutnať, mali by ste byť obzvlášt obozretný. Fugu pri nesprávnej manipulácii totiž môže zabíjať.

Vaječníky, črevá a pečeň tohto zvieraťa obsahujú tetrodotoxín a neurotoxín, ktoré sú 1200-krát smrteľnejšie ako kyanid. Smrteľná dávka týchto jedov je menšia ako špedlíková hlavička a ryba fugu jej obsahuje dostatok na to, aby zabila 30 ľudí.

2. Ackee ovocie

Ackee je lahodné ovocie, ktoré patrí medzi národné pochutiny Jamajky. Hoci je skutočne lahodné, môže byť aj obzvlášť nebezpečné. Pokiaľ je Ackee nezrelé, obsahuje jed nazývaný hypoglycín. Nesprávna konzumácia tohto ovocia tak môže spôsobiť závažné ochorenie nazývané jamajská choroba zvracania, ktoré vedie ku kóme až k smrti.

Ackee preto treba konzumovať zásadne po tom, ako sa ovocie samo otvorí. Konzumuje sa len dužina krémovej farby, ktorá sa nachádza okolo semienok. Ovocie sa nesmie za žiadnych okolností otvárať nasilu.

3. Sannakji

Kórejská pochutina Sannakji sú živé chápadlá mláďaťa chobotnice, ktoré sa nakrájajú na kúsky a konzumujú sa ihneď ako sa podávajú. Prísavky, ktoré chobtnice majú, sú po odrezanís tále aktívne a tak sa môžu prilepiť na podnebie. Je preto dôležité ich konzumovať hneď a chápadlá rozžuť skôr ako sa prilepia. V prípade, že to zákazník nestihne hrozí, že sa môže zadusiť.

4. Hákarl

Tradičné islandské jedlo Hákarl je mäso z grónskeho žraloka. To sa spracuje a nechá sa sušiť tri až päť mesiacov. Grónske žraloky totiž nemajú močové cesty. Všetka močovina a trimerylamínoxid sa tak filtruje cez kožu a mäso. Nadmerná konzumácia takéhoto mäsa, alebo jeho konzumácia bez úpravy môže spôsobiť črevné ťažkosti, neurologické účinky, kŕče a dokonca smrť.

5. Maniok

Maniok je tropická koreňová plodina, ktorá sa často používa v známom pudingu "tapioky". Hoci ide o jedinečnú potravinu, pri nesprávnom používaní môže plodina vytvárať smrtiaci kyanid. Dôležité preto je túto potravinu dôsledne uvariť.

6. Rebarbora

Kým doteraz išlo väčšinou o exotické pokrmy, s rebarborou sa môžete stretnúť aj u nás. Ide o svetlú zeleninu, ktorá sa často nachádza v džemoch a koláčoch. Obľúbená potravina má však aj svoje temné stránky. Jej listy totiž obsahujú kyselinu šťaveľovú. Prílišná konzumácia tejto látky môže viesť k smrti. Aj pri malom množstve však môže spôsobiť pálenie úst, hrdla, nevoľnosť, hnačku, bolesť očí, ťažkosti s dýchaním a červený moč.

7. Plody bazy čiernej

Plody bazy čiernej pochádzajú z Kanady, ale bežne sa používajú aj u nás na prípravu džemov, koláčov, vín či sirupov. Aj táto pochutina však môže byť nebezpečná. Listy, vetvičky a semená bazdy čiernej obsahujú smrteľné hladiny glykozidu, ktorý produkuje kyanid. V prípade, že baza nie je úplne zrelá alebo precedená môže spôsobiť konzumentovi nevoľnosť, zvracanie a silnú hnačku.

8. Červená fazuľa

Červená fazuľa obsahuje veľké množstvo vlákniny, vitamínov aj minerálov. V surovom alebo nedostačujúco upravenom stave však obsahuje aj fytohemaglutín, ktorý môže poškodiť črevnú stenu a brániť správnemu strebávaniu živín.