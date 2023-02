Známa markizáčka si zbalila kufre: Náhly odchod do zahraničia za PRÁCOU a... Vážny úraz ruky!

ALPY - Slovensko ju zrejme omrzelo. Známa markizáčka si náhle pobalila všetky svoje veci a odišla za prácou do zahraničia. Počas rušných pracovných chvíľ sa ale vážne zranila. Au, to muselo poriadne bolieť!

Rebeka Hlavatá sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka drsnej reality šou Farma, počas ktorej si našla aj lásku. Jej vyvoleným sa stal taktiež jeden zo súťažiacich, a to Henrich Kuľko. Ten sa dostal aj do finále 12. série šou, ale do úspešného konca to nedobojoval.

Od súťaže ubehol nejaký ten čas a po turbulentnom rozchode a hádkach spomínaných farmárov je už dlhšie v ich vzťahu akosi ticho. Vyzerá to tak, že všetko zlé zažehnali a teraz sa sústredia len na svoju budúcnosť.

Rebeka sa pred časom na svojom instagramovom účte totiž pochválila, že sa na istý čas odsťahovala zo Slovenska. Exfarmárka zavítala do susedného Rakúska. Momentálne žije v krásnych zasnežených Alpách, kde aj pracuje, pokým neskončí sezóna.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

Jej zvedavých fanúšikov okamžite zaujímalo, ako sa tam dostala. „Nešli sme cez agentúru, ale ja si myslím, že získať prácu v gastronómii, keď si šikovný, nájdeš raz-dva,” prezradila a vyzerá to tak, že do zahraničia odišla aj so svojím drahým.

Je jasné, že sa Rebeka momentálne činí v gastre. Avšak po pár týždňoch manuálnej práce sa jej stal aj jeden nepríjemný úraz na zápästí. „Trošku sa mi rozbil pohár a trošku mi vbehlo sklo do rúčky,” priznala. Au, tak to muselo poriadne bolieť! Momentálne čaká, len kým sa jej ruka zahojí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram R.H.

Na spomínanom mieste však dlhšie, ako bude potrebné, ostávať neplánuje. „Moja finálna destinácia musí byť taká, kde leto netrvá iba 2 mesiace ako v mojej rodnej republike,” vyjadrila sa. O Rebeke je známe, že v minulosti dlhší čas žila na Cypre.

To, čo ju priviedlo do rakúskych Álp, či v tomto prípade zohrávala rolu finančná situácia alebo len túžba po odsťahovaní sa, je nateraz otázne. Pri tejto príležitosti sme brunetku aj kontaktovali, ale na naše otázky neodpovedala.