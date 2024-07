Michal David pod paľbou KRITIKY: Vyjadril názor na Ukrajinu... Ľudia mu poriadne NALOŽILI!

Michal David (Zdroj: Jan Zemiar)

Michal David svoj názor prezradil v rozhovore pre český denník Blesk. Na začiatku však uviedol, že je proti všetkým vojnám. „Ja si myslím, že každá vojna je zlá, či už ide o Ukrajinu alebo to, čo sa deje medzi Izraelom a Palestínou. Vlastne sa čudujem, že v tejto dobe vojny vôbec vznikajú, keď už všetci vieme, že to nemá žiaden zmysel a stojí to hrozné peniaze,“ uviedol spevák.

Myslí si tiež, že si na jednu stranu myslíme, že pomáhame, ale potom zistíme, že tie peniaze utiekli inde. Potom prišla reč na konkrétnu pomoc Ukrajine. A to David uviedol, že on by jej zbrane nedodával. „Pomáhať, ale nie tak, ako to robí naša vláda. Ja si nemyslím, že je dobré posielať peniaze na zbrane. Ja by som pomáhal, humanitárne, posielal lieky alebo ľudsky,“ uviedol známy Čech.

„U nás jedna pani z Ukrajiny upratuje 30 rokov a tiež sme jej teraz s niečim pomohli. Ale posielať zbrane a pomáhať, aby sa zabíjali ďalší ľudia, s tým ja nesúhlasím,“ dodal David. A za tento názor sa naňho ukamžite zvalila vlna kritiky. Ozvala sa iniciatíva Dárek pro Putina, ktorá v Česku zbiera peniaze na nákup zbraní pre Ukrajinu a speváka nazvala "zabedneným".

„Do galérie zabednených, ktorí by brutálne napadnutej a brániacej sa Ukrajine neposielali zbrane (pretože zabíjajú ľudí), vstupuje neprekvapivo Michal David. Pomáhal by vraj humanitárne. Posielal by kvety na hrob všetkým tým civilistom, ktorých každý deň zabíjajú rusácke rakety?“ uviedla na sociálnej sieti X spomínaná iniciatíva a pridali sa ďalší: „Krátkozrakosť týchto ľudí nás bude stáť omnoho viac ľudských životom v budúcnosti,“ napísal istý aktivista Andrej Poleščuk, ktorý je rodeným Bielorusom.

A ďalší: „Prečo píšete prekvapivo? Mňa to od neho neprekvapuje vôbec, ani trochu... Presne toto je predsa on - jeho charakter!“ uviedla Jana a podobných komentárov na adresu Michala Davida bolo mnoho.