PRIZNANIE Fikiho Sulíka: Kontroverzný podcast mu zarobil za pár mesiacov MASTNÚ sumičku!

Fiki Sulík (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ten sa poriadne nabalil! Za podcast, do ktorého si pozýva známych ľudí a pýta sa ich kontroverzné otázky, si zarobil mastnú sumičku. Stačilo mu na to iba pár mesiacov.

Fiki Sulík začal pred pár mesiacmi popri svojej práci s podcastom. Jeho videá spôsobili na internete doslova ošiaľ. Vyspovedal vo svojom štúdiu mnoho známych ľudí. Začalo to Tomym Kottym, Romanou Tabák, dcérou Borisa Kollára, exmilenkou bývalého predsedu vlády a vyvrcholilo to samotným politikom.

Hostí sa pýtal naozaj kontroverzné otázky, ktorých odpovede si lákalo vypočuť. Podcasty však spoplatnil, a tak neboli prístupné všetkým. Len tým, čo boli ochotní zaplatiť každy mesiac sumu 7 eur. No a vyzerá to tak, že vďaka jeho verným fanúšikom získal nemalé peniaze. Na svojom profile na Instagrame prezradil, koľko vlastne zarobil vďaka Ráchel Karnižovej, keďže jej meno bolo vo videách často spomínané.

„Ja a celý ten môj gang toho času, sme na tom zarobili 20 tisíc eur, na nej,“ znelo tvrdenie, ktoré Fiki hneď vzápätí vyvrátil. „Bolo to ďaleko viac, ako 20 tisíc, pretože tam bolo nejakých 2000 ľudí, po 7 eur mesačne, po dobu niekoľkých mesiacov, takže bavíme sa možno niečo blízko k 50 tisíc, čo som z Ráchel zarobil. Zarobil som z toho len ja. Nijak som sa nedelil so zvyškom. Ten podcast je môj biznis,“ dodal. Hovorí však, že to nerobí pre peniaze. Zrejme mu to robí len radosť.

