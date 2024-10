Kontroverzný Sulík opäť ŠOKOVAL: Vo svadobnom s mladou frajerkou!

Fiki Sulík s frajerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Fiki Sulík je známy svojimi rečami o tom, aké ženy majú byť. Vysoké nároky mu nie sú cudzie. A preto bolo snáď pre všetkých veľkým prekvapením, keď jedného dňa zverejnil informáciu o tom, že má frajerku. Jeho srdce si získala mladučká blondínka, s ktorou trávi svoj čas dennodenne. Zrejme splnila všetko, po čom túžil. Kontroverzný Slovák rád šokuje verejnosť, či už ide o jeho výroky alebo niečo iné.

Najnovšie všetkých svojich fanúšikov šokoval fotografiami s priateľkou, na ktorých boli obaja vo svadobnom oblečení. Fikiho vidieť v obleku je doslova raritná záležitosť, keďže väčšinu času chodí v teplákoch a šlapkách. Jeho kráske to v svadobných šatách nesmierne pristalo. Mnohí sa určite pýtali, či sa párik rozhodol svoju lásku spečatiť. Možno o tom do budúcna premýšľajú, no teraz to tak nie je. Išlo len o tematické fotenie, ktoré dozaista nachytali nejedného človeka.