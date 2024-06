Premena Fikiho Sulíka: FOTO Zhodil 13 kíl... Bol som ODPORNÝ!

Fiki Sulík (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zaprel sa a dosiahol to čo chcel. Fiki Sulík zverejnil svoju premenu, ktorú si vydrel v boxerskej hale. Čo mu ešte pomohlo zhodiť 13 kíl?

Filip Sulík, syn politika Richarda Sulíka, sa minulý rok rozhodol zmeniť svoj životný štýl. Začal na sebe makať bez akýchkoľvek výhovoriek. Učaroval mu box, ktorému sa chcel venovať. Chcel si tiež vyskúšať, aký je to pocit stáť v boxerskom ringu, a tak mal v auguste zápas, ktorý však pre neho nedopadol dobre. Skončil s otrasom mozgu.

Potom sa dostal do organizácie Fight Night Challenge. Tam musel prvý zápas zrušiť kvôli odseknutému prstu. No a ďalší mu vyšiel na plnej čiare. Vyhral... Vďaka akémukoľvek športu si človek chtiac či nechtiac vymaká aj svoje telo. A inak to nebolo ani pri Filipovi. Ten zhodil 13 kíl! „A už nikdy nejdem naspäť. Nechápem, že som nevnímal, aký som bol odporný," napísal úprimne k záberu svojej premeny. Ten nájdete v galérii vyššie. Fiki chodí popri boxe aj behať a samozrejme nezabúda ani na dobrú a vyváženú stravu.

Sulíkov syn je známy aj svojimi kauzami, ktoré iniciuje. Už mal problém s Ráchel Karnižovou, Imim Barónom Štefaníkom i s nevestou Anet. Servítku si pred ústa nekladie ani po tom, čo je na polícii ako na klavíri.

Archívne video