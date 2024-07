Salátová vs. Sulík: Nekončiaca KAUZA... Drsný odkaz komičky!

Simona vs. Fiki (Zdroj: Topky)

Fiki Sulík sa rád vyjadruje na adresu komičky Simony Salátovej. Začal s tým v minulosti a pokračuje dodnes. Vo svojich vlogoch a videách každemú rozpráva príbeh, ako mu ukradla jedlo z tácky v rýchlom občerstvení. Samozrejme, je jasné, že tento príbeh slúži iba na pobavenie a je vymyslený, no syn politika Richarda Sulíka ho prezentuje s veľkou vážnosťou.

Napríklad aj vo videu s Rytmusom sa ho pýtal, kto má lepšie spaľovanie či on alebo Simona. „Tak ona je mladšia nie?“ pýtal sa raper. „Kámo, ona je stará ako ja a vyzerá, že má osemdesiatpäť,“ reagoval Fiki. Pred časom opäť urážkami nešetril. „Aký paradox, že s priezviskom Salátová je to tučná sviňa. Ja som si myslel, že má aspoň 42 rokov,” vyjadril sa. No a najnovšie zverejnil na svojom profile na Instagrame tetovanie, nápis v znení "Simona je tučná".

Aj keď sa komička na jeho nevhodné reči nevyjadruje, teraz urobila výmimku. Od fanúšikov jej prišla otázka: „Ahoj Simonka, nemusíš odpovedať, ak nechceš, ale ako riešiš nadávky F. Sulíka? Vraj si ťa dal aj vytetovať.“ No a poslala mu drsný odkaz. „Viacerí sa ma na toto pýtate, tak výnimočne odpoviem. Som rada, ak si dal vytetovať! Konečne nejaký muž s mojím menom na koži. Inak ho vôbec neriešim a neodporúčam to ani vám. Je to taký nobody (nikto, pozn. red.),“ odpovedala.