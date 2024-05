Z Ruže vypadli až DVE súťažiace: Ide do tuhého... Toto je TOP TROJICA!

(Zdroj: TV Markíza)

Desiata časť bola opäť napínavá. Rande v trojici si s Radkom užili Lara a Julie, ďalšie stretnutie potom vďaka Krištofovej hre vyhrala Frederika. Po upynulých stretnutiach s krásnou blondínkou sa dalo očakávať, že atmosféra bude opäť horúca a dvojica sa oddá vášnivým bozkom, tentokrát ale k ničomu podobnému neprišlo.

Dvojica pôsobila akoby boli skôr dobrí priatelia, no a zrejme aj to bude dôvodom, prečo sa televízny ženích napokon rozhodol, že jedno z dievčat, ktoré si pobalí kufor, bude práve Frederika. Radko si ju vzal bokom, aby absolvovali rozhovor medzi štyrmi očami. „Stále mám problém ťa poriadne prečítať. Si krásna žena a ja viem, že máme medzi sebou chémiu, ale zároveň mám pocit, že nám niečo dôležité chýba," povedal Fergie, ktorá s jeho slovami súhlasila a sama povedala, že ich vzťah vníma skôr ako pekné priateľstvo. Ružu teda napokon nedostala a s Urbanyakom aj ostatnými súťažiacimi sa musela rozlúčiť.

Keďže Stanka svoju ružu dostala ako prvá a tú svoju získala aj Julie, posledný kvet mohol skončiť v rukách Lary alebo Jennífer. No a dostať sa až do semifinále sa napokon podarilo práve Jenny. Radko teda poslal domov aj Laru, ktorá bola najmladšou účastníčkou tejto série. A rozhodujúcim dôvodom bol práve jej vek.

„Či mi veríš alebo nie, tejto chvíle som sa ozaj bál najviac zo všetkých. A to hlavne preto, že ty si jedna z tých, ktoré som si najviac obľúbil. A zároveň aj tá, ktorú som chcel zraniť najmenej. Cítim to tak, že toho v živote stále potrebuješ veľa zažiť," vysvetlil jej. Ešte pred odchodom mu Lara venovala všetky ruže, ktoré od neho získala, no a napokon musela vilu opustiť, hoci sa Radko vyjadril, že má všetko, čo by od ženy očakával, avšak ich vekový rozdiel skrátka "nepustí".

V TOP trojke sa teda napokon ocitli Stanka, Julie a Jennifer, no a to, ktoré dve dievčatá sa dostanú až do samotného finálem sa dozvieme už budúci týždeň!

