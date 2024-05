Obrovská radosť Julie z markizáckej Ruže: Oči zaliate slzami... ZÍSKALA HO!

Julie Hojdyszová (Zdroj: Instagram J.H.)

Julie Hojdyszová patrí v šou Ruža pre nevestu k horúcim favoritkám na výhru. K Radkovi má veľmi blízko a viditeľne to medzi nimi iskrí. Aktuálne stojí pred bránami finále a v piatok sa podnikateľ bude musieť rozhodnúť, či sympatickú Češku posunie do úplného záveru šou alebo ju pošle domov. Nech to dopadne akokoľvek, Julie prežíva v súkromí inú veľku radosť.

Minulý týždeň oznámila, že sa sociálnym sieťam niekoľko dní nebude venovať. Dôvodom boli blížiace sa obhajoby na vysokej škole. Tie mala včera... A so svojimi sledovateľmi sa následne podelila o výsledok - so slzami v očiach oznámila, že magisterský titul sa jej podarilo získať. Diplomovú prácu obhájila na A-čko. Gratulujeme!

