Brusel chystá vyššiu daň na autá z Číny: Vzrásť môže až o 38 percent, TOTO sú dôvody! Ázijská krajina reaguje

BRATISLAVA – Európska komisia uvažuje o tom, že na čínske elektromobily zavedie clo. Peking totiž podľa Bruselu poskytuje tamojším automobilkám neférovú podporu a tým umelo zlacňuje ich výrobu. Ak Čína nič na tejto svojej „stratégii“ nezmení, nové vyššie clá by mali platiť už od 4. júla. Ázijská krajina sa však bráni.

Európske automobilky vyrábajúce elektromobily nedokážu cenami konkurovať tým, ktoré sú dovážané z Číny. Autá od čínskych výrobcov si môžete kúpiť aj za 21-tisíc eur. Európska únia má podozrenie, že „lacné“ autá sú výsledkom toho, že Čína svoje automobilky podporuje a tie si tak môžu dovoliť vozidlá predávať za nižšie sumy. „Komisia dnes zverejnila výšku predbežných vyrovnávacích ciel, ktoré by uložila na dovoz batériových elektrických vozidiel z Číny. Ak by diskusie s čínskymi orgánmi neviedli k účinnému riešeniu, tieto dočasné vyrovnávacie clá by sa zaviedli vo forme, o ktorej rozhodnú colné orgány v každom členskom štáte,“ tvrdí Brusel.

Európska komisia sankciami pohrozila len minulý týždeň. Nové clá by však mohli platiť už od 4. júla tohto roka. Najvyššie clo, ktoré je až na úrovni 38,1 percenta, majú platiť výrobcovia, ktorí nespolupracujú pri vyšetrovaní komisie. Tá sa totiž snažila prešetriť, ako veľmi Čína svoje automobilky podporuje. Clo a to až vo výške 100 percent už zaviedli aj Spojené štáty americké.

Čína obvinenia odmieta

Peking však obvinenia striktne odmieta a Európskej únii hrozí žalobou pred Svetovou obchodnou organizáciou (WTO). "Čína si vyhradzuje právo podať sťažnosť pred Svetovou obchodnou organizáciou a prijme všetky potrebné opatrenia, aby chránila legitímne práva a záujmy čínskych firiem," uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu Che Ja-tung. Sankčné clá by podľa hovorcu ministerstva nielen "narušili vzájomne výhodnú spoluprácu" v oblasti elektromobility, ale narušili by aj globálny automobilový priemysel a dodávateľský reťazec. Dodal, že pripravované clá EÚ zrejme porušujú pravidlá WTO a sú "aktom obchodného protekcionizmu".

To, či sa budú clá do výšky až 38,1 % skutočne uplatňovať, závisí od toho, či sa EÚ a Čína dohodnú na nejakom inom kompromisnom riešení. EÚ vyzvala Čínu, aby signalizovala svoju ochotu zapojiť sa do rokovaní.

Jednotlivé krajinu EÚ sa o čínske investície bijú

Európske vlády majú síce obavy zo záplavy lacných čínskych elektrických vozidiel, no zároveň tvrdo súperia o podiel na investíciách do výroby a do pracovných miest, ktoré prinášajú noví konkurenti. Zatiaľ čo Európska únia vyšetruje čínske dotácie na výrobu elektromobilov a zavádza clá na ich dovoz, jednotlivé vlády sa snažia stimulmi prilákať čínske firmy, aby si u nich postavili európske továrne.

Výrobné náklady pre čínskych výrobcov elektrických vozidiel, ako sú BYD, Chery Automobile či štátom vlastnený Saic Motor, sú doma oveľa nižšie, napriek tomu sa chcú usadiť v Európe, aby ušetrili na preprave a vyhli sa clám. "Čínski výrobcovia vedia, že ich autá musia byť vnímané ako európske, ak chcú vzbudiť záujem medzi európskymi zákazníkmi," povedal Gianluca Di Loreto z poradenskej firmy Bain & Company.

Predaj áut čínskych značiek predstavoval v minulom roku len 4 % z európskeho trhu a podľa konzultačnej spoločnosti AlixPartners do roku 2028 stúpne len na 7 %.