Vodiči pozor: Na D1 smerom zo Senca do Bratislavy sa tvoria kolóny, zdržíte sa tam asi hodinu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Obrovské kolóny na R1 (Zdroj: Zregionu.sk)

Dopravný servis Stella centrum hlási kolónu na diaľnici D2 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač. Taktiež aj v Bratislave na Račianskej ulici v smere do centra. Vodiči sa v oboch úsekoch zdržia do 15 minút. S približne desaťminútovou kolónou musia rátať v úseku Cesta na Senec pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú ulicu. Kolóny sú podľa Stella centra aj v okolí Bratislavy, a to na trase Dunajská Lužná - Rovinka, Malinovo - Most pri Bratislave a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji.