Jedno malé pošmyknutie: Český spevák sa prebral až po troch dňoch... A BEZ NOHY!

(Zdroj: ČT)

K osudnej nehode došlo v roku 1986, kedy mal hudobník len 20 rokov. A zmenila mu život doslova od základov. Ako v minulosti porozprával pre reláciu Českej televízie 13. komnata, stala sa skoro ráno, niekedy medzi štvrtou a piatou hodinou. Podľa vlastných slov predtým vypil v krčme pár pív a neskôr sa presunul na svadbu kamarátky, kde si dal pálenku.

Že by bol opitý, však odmieta. Domov sa rozhodol ísť skratkou. A to sa mu stalo osudným. „Ja som sa rozhodol, že to vezmem skratkou a ďalej už nič neviem. Zobudil som sa niekedy o tri dni neskôr v nemocnici a kričal som, že nemám kus nohy. Ohmatával som sa a bol tam obväz, ktorý končil nejako príliš skoro,“ vyjadril sa hudobník.

„Zo stôp policajných sa stalo to, že som sa pošmykol na tej skratke, ktorá bola dosť strmá, bol to násyp a tam som spadol práve, keď išla lokomotíva a pod tú som spadol. Ťahalo ma to asi 20 metrov. To bolo šťastie, že strojvodca bol taký zodpovedný, že sa rozhliadol a ten videl, že ma to tam vlečie, tak sa okamžite spojiť so stanicou, tak tam pribehli, zavolali sanitku, poskytli mi prvú pomoc,“ prezradil Lou.

(Zdroj: Tv Prima)