Šokujúce detaily streľby v Prahe: Vrah navštevoval psychiatra, ale pre zbrojný preukaz bol zdravotne spôsobilý!

Podľa policajných záznamov bol čin dlhé mesiace vopred plánovaný a vrah údajne uvažoval aj o streľbe v centre Prahy. Polícia zároveň informovala, čo útočník napísal do listu na rozlúčku. Vrah si ako prvú obeť vyhliadol otca (†33) na prechádzke s jeho dvojmesačnou dcérkou. Tých si mal údajne vybrať náhodne. O šesť dní neskôr už ale pokračoval vo vražednom besnení, informuje MF Dnes.

Keď matka s jeho sestrou odišli do práce, pristúpil zozadu k svojmu otcovi a prestrelil mu hlavu a krk. Polícia dokonca zverejnila aj detail, že vrah mal v úmysle oddeliť hlavu poškodeného a vzal si čierno-oranžovú sekeru. V garáži zostrojil výbušný systém, ktorý ale nakoniec nevybuchol. Potom už vrah nasadol na autobus spolu s kufrom a zbraňou a dorazil až do Prahy.

Do budovy fakulty mal vojsť o 13:23. V tú chvíľu už policajti vedeli o mŕtvole v Houstoni pri Prahe a operačný dôstojník na fakultu vyslal dve trojčlenné policajné hliadky. Polícia ale upresnila, že v tú chvíľu mali informáciu „iba“ o samovrahovi. Policajti prehľadali prízemie a prvé poschodie budovy, informovali sa u vyučujúcich, no po vrahovi nebolo ani stopy. V tú chvíľu sa mal údajne schovávať na štvrtom poschodí na pánskych záchodoch, kde sa pripravoval na besnenie.

V dopise mal mladík uviesť, že mu v čine nikto nepomáhal, a dopustil sa ho pri plnom vedomí a svedomí. Neuviedol však hlavnú motiváciu svojho hrozného činu. Dôležitú stopu polícii uviedla aj kamarátka vraha Davida K., ktorá v deň tragédie zalarmovala políciu s informáciou, že jej David odoslal desivé správy a má samovražedné sklony. Zároveň sa odhlásil zo sociálnej siete a prestal jej odpovedať. Jedna z posledných správ, ktorú od Davida dostala, znela: „Tiež sa niekam chystám...ale až vo štvrtok...“ Keď sa opýtala, čo tým myslí, odpovedal až o pár dní neskôr, v deň streľby. „Dozvieš sa...Ešte dnes...Vlastne si ma k tomu tak trochu inšpirovala...Vy všetci. No nič, ja teraz nejakú dobu už nebudem na dráte. Adieu,“ dodal.

Zo spisu zároveň vyplynulo, že sa na vraždu chystal niekoľko mesiacov a mal detailne informácie o rozvrhoch na fakulte. Zbrojný preukaz získal 10. mája 2023. Potom si zaobstaral až osem zbraní a štyri tlmiče. V marci dokonca získal posudok od lekára, že je zdravotne spôsobilý, hoci v minulosti navštevoval psychiatra. Psychiatrička ale uviedla, že obvodná lekárka túto informáciu nemala, pretože jej David neupresnil, u koho je registrovaný. „Postupom poskytovateľa psychiatrickej starostlivosti, ani postupom lekára vydávajúceho lekárske osvedčenie tak nie je dané podozrenie zo spáchania akéhokoľvek trestného činu. Praktický lekár o psychiatrickej starostlivosti nevedel a psychiater praktického lekára nepoznal,“ uviedli policajti. Podľa znaleckého posudku bol ale „schizoidný s narcistickými a disociálnymi črtami so solídnym IQ.“