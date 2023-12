(Zdroj: Instagram L.D./TikTok)

Česká organizácie Clash of the Stars prináša divákom skutočne bizarné zápasy. V ringu sa bijú influenceri, hudobníci, hendikepovaní ľudia... A najnovšie sa proti sebe mali postaviť aj pornoherečky. Konkrétne Lady Dee a Nikola Lauberová. Dievčatá sa ešte pred súbojom stretli na tlačovke, ktorá sa konala v pondelok večer.

No akciu v istom momente museli prerušiť. Okrem drsných rečí a provokovania, totiž došlo aj na mimioriadne nechutný čin. Pornoherečka Nikola Lauberová pribehla k súperke Lady Dee a obliala ju exkrementami. To, samozrejme, tmavovlásku vytočilo, začala kričať a hádzať po "útočníčke" fľaše. Od výkalov mala nielen oblečenie, ale aj vlasy.

ŠKANDÁL na tlačovke v Prahe: Hodila na ňu HO*NÁ... Akciu museli prerušiť! (Zdroj: TikTok)

Akciu preto prerušili a pornoherečka sa priamo na pódiu poumývala. „Postriekala som Lady Dee psími a mačacími výkalmi zriedenými vodou. Nazbierala som to doma, mám päť mačiek a jedného psa. Pôvodne som to na ňu chcela vykydať už na galavečere, ale bohužiaľ mi PET fľašu s výkalmi zobrali sekuriťáci,“ priznala Lauberová.

A aký na to mala dôvod? „Vzhľadom na to, že Lady Dee sa hrá na neviniatko, hovorí s*ačky a strašne si vymýšľa, tak som proste chcela, aby sa v tých s*ačkách aj vymáchala,“ vysvetlila pornoherečka. Ľudia z celého incidentu vinia organizátorov akcie. Tí by podľa nich mali svojich "zápasníkov" krotiť. Objavili sa dokonca špekulácie, že v skutočnosti o výkaly nešlo a celé to bolo len divadielko pre divákov.

To sa však okamžite ozval istý muž, ktorý sa tlačovky osobne zúčastnil. „Bol som tam a ten smrad z toho, keď to na ňu vyliala a dostalo sa to do klimatizácie, bolo niečo neskutočné. Fakt to nie je hrané a rešpekt upratovačkám,“ opísal návštevník.