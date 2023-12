Deana Jakubisková prehovorila o strate manžela: Prvé Vianoce bez Juraja (†84)... Pre TOTO ho ešte nechce POCHOVAŤ!

Deana Horváthová-Jakubisková a Juraj Jakubisko (Zdroj: SITA)

Len pred pár dňami sa Slovensko dočkalo premiéry pokračovanie legendárnej Perinbaby, ktorá mala byť do kín uvedená už oveľa dávnejšie. Napokon k nej však, bohužiaľ, došlo až po smrti Juraja Jakubiska, ktorý si obrovský úspech svojej rozprávky už vychutnať nemohol. Na premiére však nemohla chýbať jeho milovaná manželka Deana, ktorá na Perinbabe 2 aktívne pracovala.

Na mieste ju vyspovedal denník Šarm, ktorému prezradila, ako plánuje stráviť nadchádzajúce Vianoce. Zatiaľ však vraj nie je nič isté. „Sú to moje prvé Vianoce bez Juraja, ale nič neplánujem, lebo sa držím teórie, že ak chceme pobaviť Boha, máme mu povedať svoje plány na zajtra. Takže ak ma deti príjmu, vezmú k sebe do rodiny, budem šťastná. Ak nie, budem sama... Ešte som sa ich ani nepýtala," vyjadrila sa vdova po režisérovi.

(Zdroj: Jan Zemiar)

Na predošlé sviatky ale rozhodne nezabudne. Boli plné vzájomnej lásky. „Posledné Vianoce sme trávili u Janettky (dcére Juraja Jakubiska). Bolo to krásne a Juraj bol rád, že sme celá rodina spolu - vrátane syna Jorika a vnukov. Za to som jej veľmi vďačná, pretože v tom období, keď už bol manžel veľmi ťažko chorý, urobilo mu to ani nie, že radosť, ale skôr bol tak naozaj hlboko šťastný," zaspomínala si Deana.

(Zdroj: Martin Hykl Czech News Center/ CNC/ Profimedia)

V rozhovore pre Šarm sa vyjadrila aj k tomu, prečo jej zosnulý manžel ešte nemá miesto svojho odpočinku a s jeho pohrebom toľko otáľala. „Keď som dokončovala Perinbabu, potrebovala som, aby bol stále so mnou. Bolo pre mňa dôležité, aby bol súčasťou celého procesu, aby ten film ostal jeho filmom, aby to niekam neskĺzlo. Možno tomu ľudia nerozumejú, ale nebola som schopná odsunúť ho od seba, rozlúčiť sa, uložiť na cintorín. To by bol koniec," vysvetlila Deana, ktorá bude pohreb svojho milovaného manžela riešiť až beho budúceho roku.

Deana Jakubisková (Zdroj: Ján Zemiar)