„Žiaľ, s poľutovaním vám musíme oznámiť, že zápas Priscilla vs. Tereza na FNC 5 v Bratislave neuvidíte. Ide o veľmi neštandardnú situáciu vzhľadom k tomu, že nám Priscilla len dnes dopoludnia (deň pred vážením) oznámila, že pre zdravotné problémy nemôže nastúpiť. Aj preto už nebolo možné pre Terezu nájsť adekvátnu súperku. Je nám to veľmi ľúto, ale veríme, že si to ešte v budúcnosti v ringu rozdajú," uviedla organizácia Fight Night Challenge len dva dni pred zápasom.

Tereza o zrušenom zápase s Priscillou: Hystéria a PLAČ... Neverím jej, ZĽAKLA sa ma! (Zdroj: TV Markíza)

(Zdroj: Vlado Anjel)

To, že Priscilla sa postarala o takýto škrt cez rozpočet, zasiahlo najmä jej súperku Terezu. Tá totiž na príprave naozaj zamakala a snažila sa o to viac, že jej oponentka sa prezentovala tak, že to do ringu ide "rozbiť". A tak sa Tereza, ktorá pôsobí ako nežné žieňa, postavila tejto výzve čelom a robila všetko preto, aby dokázala siahnuť na víťazstvo. Počas tréningov si viackrát siahla na svoje dno, no nevzdala to, a to aj napriek tomu, že oproti Priscille bola istým spôsobom znevýhodnená, keďže trpí cukrovkou. Tá výrazne ovyplvnila možnosti jej stravovania a v konečnom dôsledku aj to, aby "navážila".

„Stále som vnútorne nahnevaná. Hovorím si, že už by to malo prejsť. Zrušila to, už sa s tým nič nedá robiť. Ale... Tým, že som sa toľko pripravovala a naozaj som na to bola nachystaná a chcela som ukázať svoje schopnosti, ktoré som sa za tie dva mesiace naučila, tak... Samozrejme, že ma to hnevá. Ale keď sa niekto proste pose*ie doslova... Tak čo s tým mám robiť," povedala nám v rozhovore Tereza, keď sme ju stretli priamo počas Fight Night Challenge, kde sa zúčastnila aspoň ako hosť.

(Zdroj: Topky.sk)

Sympatická tmavovláska hovorí, že keď výzvu prijala, vážila 70 kilogramov. S Priscillou sa teda dohodli na váhe 62 kilogramov. „Dva a pol mesiaca som drela, aby som to navážila. Fungovala som na 1500-1200 kalóriách. Išlo to dole, ale... Musím úprimne povedať, že dať 5 tréningov, existovať a mať aj nejakú prácu, aby som vedela vyžiť. A celkovo toto všetko skombinovať. Nebolo to ľahké. A tým, že to zrušila takto krátko predtým, tak ma to zamrzelo aj nahnevalo," vysvetlila pre Topky.sk Tereza, ktorej sa zrejme nik nebude čudovať, keďže toho skutočne obetovala veľa a musela sa poriadne otáčať.

(Zdroj: Vlado Anjel)

Jenda z vecí, ktoré ju nepríjemne prekvapili, bola to, že Priscilla jej vôbec nedala vedieť o tom, že by sa zdravotne cítila zle a mala nejaké problémy. Nič teda nenaznačovalo tomu, že sa do ringu nepostavia. „Vôbec by som sa na ňu nenahnevala. Veď zdravotný stav je zdravotný stav... Ale prechádzala som si aj tú zdravotnú kartu, čo zverejnila na Instagrame, tú lekársku správu. A veľa vecí tam nesedelo," rozhovorila sa Tereza, ktorá dodala, že ona sama by sa zachovala inak a Priscille skrátka neverí.

To, že súboj zrušila je podľa nej tým, že sa zľakla. A dôkazom je podľa nej aj video, kde krátko po odvolaní na sociálnu sieť nahrala video, kde sa veselo zvŕtala. V rozhovore nám o tejto situácii Tereza prezradila viac, povedala, čo si o Priscille myslí a opísala aj to, ako ona sama zareagovala na to, keď sa dozvedela, že zápas sa ruší. A veru. Nebolo to nič pekné. Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie!

(Zdroj: Vlado Anjel)