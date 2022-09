Obrovské PROBLÉMY hneď na začiatku: TOTO Molnár od súťažiaceho v PREMENÁCH naozaj nečakal!

Prvým človekom, ktorého si Maroš Molnár vybral do štvrtej série Extrémnych premien, sa stal Bratislavčan Andrej Moravanský. 35-ročnému mužovi ukázala váha na začiatku 143 kíl.

Situáciu však hneď od začiatku komplikuje fakt, že rozvedený Bratislavčan sa stará o dve relatívne malé deti. A tak ako jediný súťažiaci nemohol nastúpiť do bootcampu. „Maroš, mám trošku problém s tým, nejde to, nepôjde to. Chcel by som ísť strašne, len sa mi nepodarilo tie deti vybaviť. Nemôžem ich rozdeliť, to už vôbec nie, a nechcem ich dávať cudzím ľuďom, niekomu strážiť. Nevybavil som to proste. Je to o deťoch a ja bez tých detí proste neviem byť, som na ne sám...” povedal trénerovi, keď ho prišiel odviezť do Šamorína.

Molnár ale ukázal pochopenie. Vyšiel Andrejovi v ústrety a zariadil mu dom tak, aby si mohol tréningy odmakať priamo doma. Ranný sám a poobedný pod jeho vedením. A zdalo sa, že to funguje. Mladý muž poctivo trénoval a dokonca aj jeho malý syn začal behať na bežiacom páse každé ráno.

Lenže potom prišiel ďalší nečakaný moment. Pri rozhovore s Marošom zrazu spomenul, že odchádza na dovolenku. „Andrej mi z čistého neba oznámi, že ide na dovolenku na 16 dní. Tak ja mu vyjdem v ústrety, že nemusí ísť na bootcamp, že urobíme domáci bootcamp. Ja mu všetko nastavím, on mi povie, že 16 dní, že je to len 16 dní. Ale tých 16 dní môže celý tento režim úplne rozbiť a začneme odznova,” komentoval to tréner, na ktorom bolo vidieť, že naozaj nie je nadšený.

Andrej tak hneď na začiatku úplne vybočil z rutiny, akú doteraz povinne absolvovali všetci záujemcovia o zhodenie nadbytočných kilogramov. Ako to celé dopadlo a či Bratislavčan vôbec svoju premenu dokončil, sa dozviete už v stredu večer na Markíze.